Allein 2024: Rund 1000 Anzeigen gegen junge Syrer

Alarmierende Zahlen aus dem Innenministerium: Die Jugendkriminalität ist massiv angestiegen. Wurden in der Altersgruppe zwischen zehn und 14 Jahren im Jahr 2015 noch rund 5160 Anzeigen erstattet, waren es 2024 bereits mehr als 12.000 Anzeigen – vor allem gegen Syrer. Minister Gerhard Karner (ÖVP) will weiter gegenlenken – und auch von den NEOS kommen Vorschläge. Wie die Statistik im Detail aussieht und welche Maßnahmen kommen sollen.