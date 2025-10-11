Vorteilswelt
Massiver Anstieg

Allein 2024: Rund 1000 Anzeigen gegen junge Syrer

Innenpolitik
11.10.2025 15:55
2024 gab es bereits mehr als 12.000 Anzeigen gegen Personen in der Altersgruppe der zehn- bis ...
2024 gab es bereits mehr als 12.000 Anzeigen gegen Personen in der Altersgruppe der zehn- bis 14-Jährigen.(Bild: ysuel)

Alarmierende Zahlen aus dem Innenministerium: Die Jugendkriminalität ist massiv angestiegen. Wurden in der Altersgruppe zwischen zehn und 14 Jahren im Jahr 2015 noch rund 5160 Anzeigen erstattet, waren es 2024 bereits mehr als 12.000 Anzeigen – vor allem gegen Syrer. Minister Gerhard Karner (ÖVP) will weiter gegenlenken – und auch von den NEOS kommen Vorschläge. Wie die Statistik im Detail aussieht und welche Maßnahmen kommen sollen.

0 Kommentare

Im Regierungsprogramm haben sich ÖVP, SPÖ und NEOS beim Vorgehen gegen die Jugendkriminalität auf ein Messertrageverbot, polizeiliche Regelbelehrung und Fallkonferenzen für Intensivtäter festgelegt.

Porträt von Nikolaus Frings
Nikolaus Frings
Ähnliche Themen
ÖVPInnenministeriumNEOS
