Aus und vorbei! Sabalenka-Siegesserie gerissen

Im entscheidenden Tiebreak chancenlos

Für die Weltranglisten-Erste war es nach drei Titelgewinnen bzw. 20 Match-Siegen die erste Niederlage in der 8-Millionen-Stadt. Dabei schlug die Belarussin im dritten Satz bei 5:2 auf den Aufstieg auf. Bei 5:6 wehrte sie zwei Matchbälle ab, war im entscheidenden Tiebreak aber chancenlos.