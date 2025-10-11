Aus und vorbei! Sabalenka-Siegesserie gerissen

Es ist geschehen: Aryna Sabalenka hat beim WTA-Turnier von Wuhan in ihrem 21. Match erstmals eine Niederlage einstecken müssen!
Damit spielen beim mit 3,22 Millionen US-Dollar dotierten 1000er-Event in Zentral-China die US-Amerikanerinnen Coco Gauff und Jessica Pegula um den Titel. Gauffs 6:4-6:3-Erfolg im Halbfinale über die Italienerin Jasmine Paolini entsprach dabei eher der Papierform als das 2:6, 6:4, 7:6(2) von Pegula gegen Sabalenka.
Im entscheidenden Tiebreak chancenlos
Für die Weltranglisten-Erste war es nach drei Titelgewinnen bzw. 20 Match-Siegen die erste Niederlage in der 8-Millionen-Stadt. Dabei schlug die Belarussin im dritten Satz bei 5:2 auf den Aufstieg auf. Bei 5:6 wehrte sie zwei Matchbälle ab, war im entscheidenden Tiebreak aber chancenlos.
