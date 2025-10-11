Leon Löwentraut: Shootingstar der Leinwand in Linz

Feuerwehr musste Lenkerin aus Fahrzeug bergen
Vom Wunderkind zum weltweit bekannten Shootingstar: Leon Löwentraut, ein Maler im obersten Kunst-Ranking, stellt zwischen Dubai und New York aus. Linz hatte er bisher nicht am Radar – aber jetzt zeigt der 27-Jährige erstmals in der Stahlstadt seine Gemälde: Farbwirbel und Goldgirlanden explodieren. Machwerk oder Geniestreich? Löwentraut provoziert – und überrascht im „Krone“-Talk.
Im Alter von 15 Jahren hatte Leon Löwentraut seine erste Ausstellung, und dann mit 17 den internationalen Durchbruch mit einer Schau in Düsseldorf. „Für mich war es immer nur wichtig, dass ich meine Kunst mache“, sagt der junge Maler mit offenem Blick. Und man glaubt es ihm.
