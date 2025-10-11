Wer bald die millionste Brille in Tirol fertigt

Im Jahr 2011 hat die Erfolgsgeschichte des Familienbetriebs begonnen. Mit weniger als zehn Modellen ist man in den Markt gestartet. Das Alleinstellungsmerkmal damals wie heute: Die Brillen sind unzerbrechlich. Während die Modelle der Mitbewerber zersplittern oder brechen, wenn man sich etwa versehentlich daraufsetzt oder einen Ball ins Gesicht bekommt, bleiben die von Gründer Christoph Egger erfundenen Brillen unversehrt. Sie verbiegen sich zwar, doch gehen dann in die Ausgangsstellung zurück – ohne Schaden zu nehmen.