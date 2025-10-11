Wer bald die millionste Brille in Tirol fertigt

Ray-Ban oder Oakley sind nur zwei schillernde Namen, die den weltweiten Premium-Brillenmarkt dominieren. Doch auch ein vergleichsweise kleines Familienunternehmen aus Tirol mischt immer stärker die Branche auf. Das zeigen die jüngsten Erfolge. Demnächst will man nicht nur die millionste Brille verkaufen, sondern auch den Umsatz auf über 10 Millionen Euro steigern.
Im Jahr 2011 hat die Erfolgsgeschichte des Familienbetriebs begonnen. Mit weniger als zehn Modellen ist man in den Markt gestartet. Das Alleinstellungsmerkmal damals wie heute: Die Brillen sind unzerbrechlich. Während die Modelle der Mitbewerber zersplittern oder brechen, wenn man sich etwa versehentlich daraufsetzt oder einen Ball ins Gesicht bekommt, bleiben die von Gründer Christoph Egger erfundenen Brillen unversehrt. Sie verbiegen sich zwar, doch gehen dann in die Ausgangsstellung zurück – ohne Schaden zu nehmen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.