Gibt‘s schon Kontakt? Neue Gerüchte um Haaland

„Kennen Sie einen Verein, der nicht davon träumt, Haaland zu verpflichten?

ManCity-Coach Pep Guardiola lassen die Gerüchte kalt. „Kennen Sie einen Verein, der nicht davon träumt, Erling Haaland zu verpflichten?“, konterte der spanische Star-Trainer zuletzt auf einer Pressekonferenz. Und weiter: „Wäre Erling nicht bei uns, wäre es ein Traum von ManCity, Erling zu verpflichten.“