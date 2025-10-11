Gibt‘s schon Kontakt? Neue Gerüchte um Haaland

Erling Haaland und Real Madrid? Der norwegische Stürmer steht bei Manchester City zwar noch bis Sommer 2034 unter Vertrag, doch die Gerüchte um einen Wechsel reißen nicht ab.
Wie das Portal „Caught Offside“ berichtet, soll Real Madrid inzwischen den direkten Kontakt zu Haalands Umfeld gesucht haben. Demnach habe es erste Gespräche über einen möglichen Wechsel gegeben. Auch der große Rivale FC Barcelona soll den 25-Jährigen auf dem Zettel haben.
Vinicius-Abgang als Auslöser?
Besonders brisant: Sollte Vinicius Junior Real Madrid in Zukunft verlassen, könnte das Haaland-Thema bei den „Königlichen“ richtig Fahrt aufnehmen. Für Real wäre der norwegische Torjäger der logische Nachfolger.
„Kennen Sie einen Verein, der nicht davon träumt, Haaland zu verpflichten?
ManCity-Coach Pep Guardiola lassen die Gerüchte kalt. „Kennen Sie einen Verein, der nicht davon träumt, Erling Haaland zu verpflichten?“, konterte der spanische Star-Trainer zuletzt auf einer Pressekonferenz. Und weiter: „Wäre Erling nicht bei uns, wäre es ein Traum von ManCity, Erling zu verpflichten.“
Guardiola verwies in diesem Zusammenhang auf den bis 2034 gültigen Vertrag des Torjägers. „Und ich finde, er macht seine Sache wirklich gut und schießt viele Tore“, lobte der Übungsleiter seinen Schützling.
In sieben Ligaspielen traf der ehemalige Salzburg-Star bereits neunmal.
