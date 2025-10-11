Mit der „Krone“ die Tennis-Elite erleben

Der 26. Oktober ist heuer nicht nur wie immer Österreichs Nationalfeiertag, es wird auch ein Feiertag für alle Tennisfans. Denn an diesem Tag findet heuer das Finale der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle statt. Und Sie können live dabei sein, wenn die Tennisgrößen um den Titel kämpfen! Die „Krone“ verlost heuer 50×2 Tickets für das Endspiel der Erste Bank Open am 26. Oktober. Zusätzlich haben Abonnenten auch noch die Chance, eine Reise zu den ATP Finals nach Turin zu gewinnen.