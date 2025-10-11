Mit der „Krone“ die Tennis-Elite erleben

Vorteilswelt
11.10.2025 18:30
(Bild: krone kreativ)

Der 26. Oktober ist heuer nicht nur wie immer Österreichs Nationalfeiertag, es wird auch ein Feiertag für alle Tennisfans. Denn an diesem Tag findet heuer das Finale der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle statt. Und Sie können live dabei sein, wenn die Tennisgrößen um den Titel kämpfen! Die „Krone“ verlost heuer 50×2 Tickets für das Endspiel der Erste Bank Open am 26. Oktober. Zusätzlich haben Abonnenten auch noch die Chance, eine Reise zu den ATP Finals nach Turin zu gewinnen. 

Die „Krone“ bringt Sie zum Endspiel
Dieses Jahr ist die Chance sogar nicht gering, dass Sie als einer der glücklichen Gewinner der Finaltickets Jannik Sinner in Aktion erleben. Denn der Italiener ist naturgemäß der Stadthalle heuer der absolute Topfavorit. Schon 2023 gewann Sinner den ATP-Titel in Wien, lieferte sich damals mit Finalgegner Daniil Medwedew eines der besten Matches, die in der Stadthalle jemals gespielt wurden.

Doch neben Sinner und Medwedew gibt es mit Alexander Zverev, Alex de Minaur, Karen Khatschanow, Lorenzo Musetti oder Andrej Rublew zahlreiche weitere absolute Topspieler, die sich heuer bei den Erste Bank Open den Turniersieg krallen wollen.

Exklusiv für Abonnenten – Print & Digital
Doch Achtung: Für alle Abonnenten hat die „Krone“ ein besonderes Zuckerl parat! Denn exklusiv unter diesen verlosen wir eine Reise für zwei Personen zu den ATP Finals nach Turin! In diesem Superpaket sind Flüge, Hotel und Karten für die Tages- und Abendsession am Donnerstag, dem 13. November inkludiert.

Dabei handelt es sich um den entscheidenden dritten Spieltag – jeweils einer Einzel- sowie einer Doppel-Gruppe. In Turin könnten die glücklichen Gewinner unter Umständen ebenfalls Jannik Sinner sehen. Der 24-Jährige ist neben Carlos Alcaraz einer von bislang nur zwei Spielern, die bereits fix für die ATP Finals qualifiziert sind. Doch auch Wien-Starter Alexander Zverev wird so gut wie sicher erneut in Italien dabei sein.

Krone Digital holen & gewinnen!
Sie möchten sich den Hauptpreis sichern und bei den ATP Open in Turin dabei sein, aber haben noch kein KronePLUS-Abo? Dann nutzen Sie noch jetzt Ihre Chance und profitieren Sie zugleich vom Mehr an Nachrichten aus der „Krone“-Redaktion.

Mitmachen & gewinnen

Sichern Sie sich Ihre GEWINNCHANCEN!
Einfach bis 21. Oktober, 9 Uhr beim Gewinnspiel mitmachen und mit ein bisschen Glück erleben Sie Spitzentennis hautnah! 

