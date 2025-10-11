Rücken gebrochen: Kletterin spricht über Absturz

Im Januar 2024 versuchte die professionelle Kletterin Freja Shannon, die Nordwand der Les Droites im französischen Gebiet Chamonix im Rahmen einer viertägigen Alpinroute zu bezwingen. Diese spezifische Route war zuvor erst zwei oder dreimal erfolgreich beklettert worden. An Tag zwei dann das Unglück: Eine „Exe“ – also die Verbindung mit dem Seil reißt – das Equipment hält der Belastung nicht stand. Freja Shannon fällt ins Seil – die mobilen Sicherungshaken lösen sich nach und nach aus der Wand. Sie stürzt ungebremst, fällt zehn Meter in die Tiefe und landet auf einem Felsvorsprung.