Handelskrieg droht

Trump vs. China: Erdbeben wegen Seltener Erden

Außenpolitik
11.10.2025 17:46
US-Präsident Trump (li.) will seinem Amtskollegen Xi Jinping nun nicht mehr treffen.
US-Präsident Trump (li.) will seinem Amtskollegen Xi Jinping nun nicht mehr treffen.(Bild: AP/Susan Walsh)

Es klingt wie ein Déjà-vu aus alten Tagen: Donald Trump droht China mit neuen Strafzöllen, Peking kontert mit Exportverboten – und plötzlich steht wieder ein Handelskrieg im Raum. Doch diesmal geht es um weit mehr als um billige T-Shirts oder Autos: um die sogenannten Seltenen Erden – Metalle, ohne die kein Handy, keine Batterie und kein Panzer funktioniert.

In Washington schrillen die Alarmglocken. Denn China will ab 1. Dezember nur noch Firmen beliefern, die zuvor eine staatliche Genehmigung erhalten – und wer mit dem Militär zu tun hat, soll leer ausgehen. Offiziell geht es um „nationale Sicherheit“, tatsächlich um Macht.

Porträt von Clemens Zavarsky
Clemens Zavarsky
Loading
