Trump vs. China: Erdbeben wegen Seltener Erden

Es klingt wie ein Déjà-vu aus alten Tagen: Donald Trump droht China mit neuen Strafzöllen, Peking kontert mit Exportverboten – und plötzlich steht wieder ein Handelskrieg im Raum. Doch diesmal geht es um weit mehr als um billige T-Shirts oder Autos: um die sogenannten Seltenen Erden – Metalle, ohne die kein Handy, keine Batterie und kein Panzer funktioniert.