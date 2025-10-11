Event-Guru Straka: „Das kann ein Stadion auslösen“

Krone: Herr Straka, Ihren Werdegang hat man in der Öffentlichkeit gut verfolgen können. Was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass Sie früher selbst erfolgreicher Flossenschwimmer und Unterwasserrugby-Spieler waren!

Herwig Straka (lacht): Stimmt. Ich war Leistungsschwimmer, hab Landesmeistertitel geholt und in der Südstadt bis zu acht Stunden am Tag trainiert. Da hat es drei Disziplinen gegeben: Flossenschwimmen, Orientierungstauchen und eben Unterwasserrugby. Die Luft hab ich damals schon lange anhalten können.