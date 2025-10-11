Event-Guru Straka: „Das kann ein Stadion auslösen“

Tennis-Turnierdirektor, Eventmanager, Sportunternehmer. Mit den Erste Bank Open in Wien hat Herwig Straka ein Weltklasse-Turnier aus dem Boden gestampft. Sportliche Wurzeln hat der Steirer aber eher im Wasser. Welche Promis er auf der Kurzwahl hat, wie groß die Open werden können und was er in seiner Heimatstadt Graz noch gerne realisieren würde.
Krone: Herr Straka, Ihren Werdegang hat man in der Öffentlichkeit gut verfolgen können. Was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass Sie früher selbst erfolgreicher Flossenschwimmer und Unterwasserrugby-Spieler waren!
Herwig Straka (lacht): Stimmt. Ich war Leistungsschwimmer, hab Landesmeistertitel geholt und in der Südstadt bis zu acht Stunden am Tag trainiert. Da hat es drei Disziplinen gegeben: Flossenschwimmen, Orientierungstauchen und eben Unterwasserrugby. Die Luft hab ich damals schon lange anhalten können.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.