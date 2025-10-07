So oft wird im Laufe des Lebens Hand angelegt

Masturbation ist wenigstens Sex mit jemanden, den man liebt, heißt es. Im Vergleich zum partnerschaftlichen Sex ist der Solo-Sex nach wie vor aber weniger erforscht. Eine neue Längsschnittstudie offenbart nun erstmals, wie sich die Masturbationsgewohnheiten von Mann und Frau unterscheiden und im Laufe des Lebens verändern.