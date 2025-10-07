So oft wird im Laufe des Lebens Hand angelegt

Causa Böhler: Wien ermittelt gegen AUVA-Chefs
Masturbation ist wenigstens Sex mit jemanden, den man liebt, heißt es. Im Vergleich zum partnerschaftlichen Sex ist der Solo-Sex nach wie vor aber weniger erforscht. Eine neue Längsschnittstudie offenbart nun erstmals, wie sich die Masturbationsgewohnheiten von Mann und Frau unterscheiden und im Laufe des Lebens verändern.
Durchschnittlich zehnmal pro Monat legen Menschen in Österreich Hand an sich selbst – Männer, allerdings, mit 15,1 Mal knapp dreimal häufiger als Frauen (5,9).
