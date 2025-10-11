Mit welchem früheren Tennisstar spielt Klopp hier?

Sie gewann in ihrer Tenniskarriere 27 Einzeltitel, darunter die US Open in New York. Im Doppel holte die Argentinierin 14 Trophäen, darunter jene in Wimbledon. Gabriela Sabatini war eine große Rivalin von Steffi Graf. Diese Woche ist die 55-Jährige Botschafterin bei der Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships in Santa Ponsa. Samstag spielte Sabatini im Rahmen des Tennis-Events bei einem Celebrity-Padel-Turnier mit Jürgen Klopp.
Der österreichische Turnierveranstalter Edwin Weindorfer erzählt: „Es ist großartig für uns, dass wir Gaby als Turnierbotschafterin gewinnen konnten. Sie ist seit vielen Jahren eng mit Mallorca verbunden, hat hier eine eigene Wohnung und liebt das Radfahren auf der Insel.“ Die 55-Jährige war im Mallorca Country in Club eine viel gefragte Interviewpartnerin, erzählte: „Das Radfahren in den Bergen hier ist ein Traum. Ich mag aber auch die schönen kleinen Städte, die tollen Strände und das gute Essen auf Mallorca.“
„Gegen Steffi habe ich mein bestes Tennis gespielt“
Zu ihren Duellen mit Steffi Graf sagte Sabatini: „In den Matches gegen Steffi habe ich mit Abstand mein bestes Tennis gespielt. Sie war die Art von Spielerin, die einen bis zum Schluss immer an deine Grenzen bringt, und so hat sie das Beste aus mir herausgeholt. Natürlich waren wir Rivalinnen, aber danach waren wir auch Freundinnen und sind es bis heute geblieben.“
Im Doppel mit Jürgen Klopp gegen Denise Höfer und Toni Nadal
Samstag machte sie erst beim Celebrity-Padel-Turnier an der Seite von Jürgen Klopp im Spiel gegen Toni Nadal, Onkel von Rafael Nadal, und Denise Höfer, beste deutsche Padel-Spielerin, gute Figur. Am Nachmittag stand die Argentinierin dann auch auf dem Tennisplatz.
Auch Adi Hütter spielte mit
Mit dabei beim Padel-Event waren auch der gerade beim AS Monaco entlassene Fußball-Trainer Adi Hütter, Ex-Kicker Bruno Labbadia oder auch das frühere deutsche Tennis-Ass Carl-Uwe Steeb. Jürgen Klopp sagt über den Sport, der Elemente aus Tennis und Squash verbindet: „Neben Fußball ist Padel das beste Spiel, das ich jemals gespielt habe.“ Mit seinem Sohn Marc betreibt der Global Head of Soccer von Red Bull auch das Padel FC in Berlin. Bei der Padelanlage im Mallorca Country Club ist „Kloppo“ Mitgesellschafter.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.