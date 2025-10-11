Mit welchem früheren Tennisstar spielt Klopp hier?

„Gegen Steffi habe ich mein bestes Tennis gespielt“

Zu ihren Duellen mit Steffi Graf sagte Sabatini: „In den Matches gegen Steffi habe ich mit Abstand mein bestes Tennis gespielt. Sie war die Art von Spielerin, die einen bis zum Schluss immer an deine Grenzen bringt, und so hat sie das Beste aus mir herausgeholt. Natürlich waren wir Rivalinnen, aber danach waren wir auch Freundinnen und sind es bis heute geblieben.“