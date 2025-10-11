Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auch Nadal war dabei

Mit welchem früheren Tennisstar spielt Klopp hier?

Tennis
11.10.2025 18:18
Jürgen Klopp und Gabriela Sabatini spielten beim Celebrity-Padel-Turnier der Vanda ...
Jürgen Klopp und Gabriela Sabatini spielten beim Celebrity-Padel-Turnier der Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships mit.(Bild: Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships)

Sie gewann in ihrer Tenniskarriere 27 Einzeltitel, darunter die US Open in New York. Im Doppel holte die Argentinierin 14 Trophäen, darunter jene in Wimbledon. Gabriela Sabatini war eine große Rivalin von Steffi Graf. Diese Woche ist die 55-Jährige Botschafterin bei der Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships in Santa Ponsa. Samstag spielte Sabatini im Rahmen des Tennis-Events bei einem Celebrity-Padel-Turnier mit Jürgen Klopp.

0 Kommentare

Der österreichische Turnierveranstalter Edwin Weindorfer erzählt: „Es ist großartig für uns, dass wir Gaby als Turnierbotschafterin gewinnen konnten. Sie ist seit vielen Jahren eng mit Mallorca verbunden, hat hier eine eigene Wohnung und liebt das Radfahren auf der Insel.“ Die 55-Jährige war im Mallorca Country in Club eine viel gefragte Interviewpartnerin, erzählte: „Das Radfahren in den Bergen hier ist ein Traum. Ich mag aber auch die schönen kleinen Städte, die tollen Strände und das gute Essen auf Mallorca.“

Gabriela Sabatini spielte Samstag auf Mallorca Padel im Doppel mit Jürgen Klopp.
Gabriela Sabatini spielte Samstag auf Mallorca Padel im Doppel mit Jürgen Klopp.(Bild: Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships)

„Gegen Steffi habe ich mein bestes Tennis gespielt“
Zu ihren Duellen mit Steffi Graf sagte Sabatini: „In den Matches gegen Steffi habe ich mit Abstand mein bestes Tennis gespielt. Sie war die Art von Spielerin, die einen bis zum Schluss immer an deine Grenzen bringt, und so hat sie das Beste aus mir herausgeholt. Natürlich waren wir Rivalinnen, aber danach waren wir auch Freundinnen und sind es bis heute geblieben.“

Der österreichische Turnierveranstalter Edwin Weindorfer gewann Gabriela Sabatini als ...
Der österreichische Turnierveranstalter Edwin Weindorfer gewann Gabriela Sabatini als Botschafterin für das Tennis-Event. Mit Jürgen Klopp (re.) spielte die Argentinierin ein Padel-Doppel.(Bild: Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships)

Im Doppel mit Jürgen Klopp gegen Denise Höfer und Toni Nadal
Samstag machte sie erst beim Celebrity-Padel-Turnier an der Seite von Jürgen Klopp im Spiel gegen Toni Nadal, Onkel von Rafael Nadal, und Denise Höfer, beste deutsche Padel-Spielerin, gute Figur. Am Nachmittag stand die Argentinierin dann auch auf dem Tennisplatz.

Auch bei der Abendveranstaltung des Tennisturniers machte Sabatini Freitag Abend eine gute ...
Auch bei der Abendveranstaltung des Tennisturniers machte Sabatini Freitag Abend eine gute Figur.(Bild: Vanda Pharmaceuticals Mallorca Women’s Championships)

Auch Adi Hütter spielte mit
Mit dabei beim Padel-Event waren auch der gerade beim AS Monaco entlassene Fußball-Trainer Adi Hütter, Ex-Kicker Bruno Labbadia oder auch das frühere deutsche Tennis-Ass Carl-Uwe Steeb. Jürgen Klopp sagt über den Sport, der Elemente aus Tennis und Squash verbindet: „Neben Fußball ist Padel das beste Spiel, das ich jemals gespielt habe.“ Mit seinem Sohn Marc betreibt der Global Head of Soccer von Red Bull auch das Padel FC in Berlin. Bei der Padelanlage im Mallorca Country Club ist „Kloppo“ Mitgesellschafter.

Porträt von Matthias Mödl
Matthias Mödl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
203.423 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Oberösterreich
Nach Unfalltod von Lucy (15) spricht Beifahrer
137.030 mal gelesen
Krone Plus Logo
Markierungen am Boden zeigen, wo die 15-jährige Mopedfahrerin in die Wiese geschleudert wurde.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
120.361 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1293 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Innenpolitik
„Den Ruf wahren“: Wirt streicht FPÖ den Tisch
1184 mal kommentiert
Der Kärntner Corona-Skeptiker Martin Rutter war zu dem FPÖ-Stammtisch geladen.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1034 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf