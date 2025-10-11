Pogacar schloss mit 5. Lombardei-Sieg zu Coppi auf

Pogacar fuhr die Konkurrenz wie schon zuletzt bei der WM in Ruanda und der EM in Frankreich in Grund und Boden. 36 Kilometer vor dem Ziel trat der Slowene am Passo di Ganda zu seiner entscheidenden Attacke an, stellte kurz darauf Ausreißer Quinn Simmons und fuhr auf und davon. Evenepoel (Soudal Quick-Step) blieb mit 1:48 Minuten Rückstand wie schon bei WM und EM nur Rang zwei. Dritter war der Australier Michael Storer (+3:14 Min./Tudor).