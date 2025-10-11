Vorteilswelt
Auf offener Straße

Mordverdächtiger nach 13 Jahren in Wien verhaftet

Wien
11.10.2025 18:31
Ein in Schweden seit 2012 wegen Mordes gesuchter Mann ist am Freitagnachmittag in Wien-Landstraße verhaftet worden. Schwedische und österreichische Beamte arbeiteten zusammen, konnten den 37-Jährigen in der Öffentlichkeit stellen und festnehmen.

Gegen den Mann bestand ein Europäischer Haftbefehl wegen Mordes und wegen versuchten Mordes am 10. September 2012 in Göteborg. Außerdem wurde er wegen versuchter schwerer Erpressung zwischen Juni 2024 und März 2025 sowie wegen schwerer Hehlerei im März 2025 gesucht. Der Festgenommene wurde in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert. Die Auslieferung an Schweden sei in Vorbereitung.

ENFAST-Kooperation

Die Festnahme in Wien gelang der Zielfahndung des Bundeskriminalamtes (BK) und der Direktion Spezialeinheiten (DSE) in Zusammenarbeit mit der Mordermittlungsdienststelle in Göteborg und geschah im Rahmen des European Network of Fugitive Active Search Teams (ENFAST).

Das Bundeskriminalamt lobte die internationale Zusammenarbeit im Rahmen des ENFAST-Netzwerks (European Network of Fugitive Active Search Teams). „Diese Festnahme zeigt einmal mehr, dass Österreich kein sicherer Zufluchtsort für international gesuchte Straftäter ist. Der Erfolg beruht auf der hervorragenden grenzüberschreitenden Zusammenarbeit innerhalb des ENFAST-Netzwerks, der nationalen Behörden und dem engagierten Einsatz unserer Zielfahnder“, betonte BK-Direktor Andreas Holzer.

Europäisches Zielfahndungsnetzwerk
Die Zielfahndungseinheit des Bundeskriminalamts ist Gründungsmitglied des 2010 gegründeten ENFAST. Dessen Ziel ist es, die Sicherheit innerhalb der EU durch enge internationale Kooperation zu erhöhen. Im Rahmen des Netzwerks können bei grenzüberschreitenden Zielfahndungen rasch wichtige Informationen ausgetauscht und Maßnahmen gesetzt werden.

