Mordverdächtiger nach 13 Jahren in Wien verhaftet

Gegen den Mann bestand ein Europäischer Haftbefehl wegen Mordes und wegen versuchten Mordes am 10. September 2012 in Göteborg. Außerdem wurde er wegen versuchter schwerer Erpressung zwischen Juni 2024 und März 2025 sowie wegen schwerer Hehlerei im März 2025 gesucht. Der Festgenommene wurde in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert. Die Auslieferung an Schweden sei in Vorbereitung.