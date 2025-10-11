Als die Schwindsucht das Burgenland im Bann hielt
Vergessene Seuche
Zweiter Teil unserer historischen Reihe „Agratt Burgenland“: Im Laufe der Geschichte hatten die Menschen immer wieder mit endemischen Erkrankungen zu kämpfen. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts forderte vor allem die „Schwindsucht“ im Burgenland einen hohen Blutzoll.
Tuberkulose (TBC), im Volksmund früher auch „Schwindsucht“ oder „Krankheit des Proletariats“ genannt, ist eine chronisch verlaufende Infektionskrankheit, die durch Bakterien verursacht und durch Tröpfcheninfektion übertragen wird. Die meisten Tuberkulosekranken lebten in beengten, ungesunden und schlechten hygienischen Wohnverhältnissen, und vor allem junge Menschen und Mangelernährte waren Risikopatienten.
