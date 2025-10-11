Als die Schwindsucht das Burgenland im Bann hielt

Tuberkulose (TBC), im Volksmund früher auch „Schwindsucht“ oder „Krankheit des Proletariats“ genannt, ist eine chronisch verlaufende Infektionskrankheit, die durch Bakterien verursacht und durch Tröpfcheninfektion übertragen wird. Die meisten Tuberkulosekranken lebten in beengten, ungesunden und schlechten hygienischen Wohnverhältnissen, und vor allem junge Menschen und Mangelernährte waren Risikopatienten.