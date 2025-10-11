Mit Rückenwind bereit für die Landtagswahl 2027

Abwerzger gibt sich siegessicher

Es sei Zeit für den „ersten Tiroler FPÖ-Landeshauptmann“ und das wolle er auch werden, sagte Abwerzger in seiner Rede vor seiner Wiederwahl. „2027 wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Hier und heute beginnt der Anfang vom Ende der ÖVP“, so der seit 2013 amtierende Tiroler FPÖ-Chef unter dem Jubel der rund 400 Delegierten. Schließlich liege man bereits jetzt in Umfragen bei rund 29 Prozent. Der Zustand der Landesregierung aus ÖVP und SPÖ sei „eine Katastrophe“. Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) habe seine „eigene Partei nie im Griff“. Und die SPÖ sei wiederum nach dem Rauswurf von Georg Dornauer „nicht mehr weit weg von Kommunisten bzw. im kommunistischen Babler-Lager“.