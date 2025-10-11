Ein Schussattentat – und viele Fragezeichen

Wohl auch deshalb, weil der mutmaßliche Schütze aufgrund seiner massiven Alkoholisierung kaum vernehmungstauglich war. Offenbar alarmierte er nach dem Todesschuss selbst die Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen. In einer ersten Reaktion faselte der Verdächtige davon, seinen Nachbarn mit einem Einbrecher verwechselt zu haben. Ob diese Version hält, werden die Ermittlungen zeigen. Die Tatwaffe besaß der Mieter legal.