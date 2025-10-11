Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bluttat im Gemeindebau

Ein Schussattentat – und viele Fragezeichen …

Wien
11.10.2025 18:00
Tür an Tür liegen die beiden Wohnungen des mutmaßlichen Täters und des Opfers.
Tür an Tür liegen die beiden Wohnungen des mutmaßlichen Täters und des Opfers.(Bild: Oliver Papacek)

Weil er ihn für einen Einbrecher hielt, feuerte ein Wiener im Vollrausch auf einen 33-Jährigen – den Revolver besaß er legal, und er war bereits amtsbekannt ...

0 Kommentare

Durch einen lauten Knall wurden in der Nacht auf Samstag die Bewohner des Josef-Bohmann-Hofs in Wien-Donaustadt aus dem Schlaf gerissen. Ein 50-jähriger Wiener streckte im Stiegenhaus seinen Nachbarn mit einem Schuss in die Brust nieder, der Iraner (33) war auf der Stelle tot. Die Hintergründe der Bluttat waren zunächst noch völlig unklar.

(Bild: Oliver Papacek, Krone KREATIV)
Zitat Icon

Gegen 3 Uhr habe ich den Schuss gehört. Zuerst dachte ich an einen Böller, in der Früh habe ich dann die blaue Versiegelung an der Wohnungstür gesehen.

Nachbarin Viktoria A. (26)

Ein Schussattentat – und viele Fragezeichen
Wohl auch deshalb, weil der mutmaßliche Schütze aufgrund seiner massiven Alkoholisierung kaum vernehmungstauglich war. Offenbar alarmierte er nach dem Todesschuss selbst die Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen. In einer ersten Reaktion faselte der Verdächtige davon, seinen Nachbarn mit einem Einbrecher verwechselt zu haben. Ob diese Version hält, werden die Ermittlungen zeigen. Die Tatwaffe besaß der Mieter legal.

Lesen Sie auch:
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Bluttat im Gemeindebau
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
11.10.2025

In der Gemeindebau-Siedlung sitzt der Schock jedenfalls tief, wie ein „Krone“-Lokalaugenschein auf Stiege 71 zeigt. „Ich habe den Schuss gehört, habe mir aber nichts dabei gedacht. Erst in der Früh wurde mir klar, dass hier jemand erschossen wurde“, schildert eine Nachbarin. Der mutmaßliche Täter ist – wie sich am Samstag herausstellte – amtsbekannt.

Sachbeschädigung im Rausch
Vor wenigen Wochen soll der 50-Jährige die Türmatte seines Nachbarn in Brand gesteckt haben. Auch damals soll er sturzbetrunken gewesen sein, wie ein anderer Anrainer erzählt. Die beiden Wohnungen liegen direkt Tür an Tür.

Porträt von Oliver Papacek
Oliver Papacek
Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
13° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
13° / 17°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
12° / 15°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
12° / 16°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
13° / 16°
Symbol bedeckt
Mehr Wien
Bluttat im Gemeindebau
Ein Schussattentat – und viele Fragezeichen …
Menschen von nebenan
„Irgendwann hat mir mein Bürojob gereicht“
Falscher Arzt
Dreiste Betrüger brachten Wienerin um 245.000 Euro
High Noon in Wien
Gruppen prügelten bei Bahnhof aufeinander ein
Bluttat im Gemeindebau
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine