Weil er ihn für einen Einbrecher hielt, feuerte ein Wiener im Vollrausch auf einen 33-Jährigen – den Revolver besaß er legal, und er war bereits amtsbekannt ...
Durch einen lauten Knall wurden in der Nacht auf Samstag die Bewohner des Josef-Bohmann-Hofs in Wien-Donaustadt aus dem Schlaf gerissen. Ein 50-jähriger Wiener streckte im Stiegenhaus seinen Nachbarn mit einem Schuss in die Brust nieder, der Iraner (33) war auf der Stelle tot. Die Hintergründe der Bluttat waren zunächst noch völlig unklar.
Gegen 3 Uhr habe ich den Schuss gehört. Zuerst dachte ich an einen Böller, in der Früh habe ich dann die blaue Versiegelung an der Wohnungstür gesehen.
Nachbarin Viktoria A. (26)
Ein Schussattentat – und viele Fragezeichen
Wohl auch deshalb, weil der mutmaßliche Schütze aufgrund seiner massiven Alkoholisierung kaum vernehmungstauglich war. Offenbar alarmierte er nach dem Todesschuss selbst die Polizei und ließ sich widerstandslos festnehmen. In einer ersten Reaktion faselte der Verdächtige davon, seinen Nachbarn mit einem Einbrecher verwechselt zu haben. Ob diese Version hält, werden die Ermittlungen zeigen. Die Tatwaffe besaß der Mieter legal.
In der Gemeindebau-Siedlung sitzt der Schock jedenfalls tief, wie ein „Krone“-Lokalaugenschein auf Stiege 71 zeigt. „Ich habe den Schuss gehört, habe mir aber nichts dabei gedacht. Erst in der Früh wurde mir klar, dass hier jemand erschossen wurde“, schildert eine Nachbarin. Der mutmaßliche Täter ist – wie sich am Samstag herausstellte – amtsbekannt.
Sachbeschädigung im Rausch
Vor wenigen Wochen soll der 50-Jährige die Türmatte seines Nachbarn in Brand gesteckt haben. Auch damals soll er sturzbetrunken gewesen sein, wie ein anderer Anrainer erzählt. Die beiden Wohnungen liegen direkt Tür an Tür.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.