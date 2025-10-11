„Ich wollte mich auf Instagram selbst sperren“

„Schlimmste Situation“: Star-Schiri packt aus!
Emotionales Interview
Geduld zählt definitiv nicht zu den größten Stärken von Anna Gasser! Deshalb durchlebt die 34-jährige Kärntnerin nach ihrer beim Surfen erlittenen Schulterverletzung aktuell herausfordernde Wochen. Denn Olympia 2026 in Italien naht und die Konkurrenz trainiert natürlich fleißig.
Anna Gasser ist ein echter Sonnenschein. Genau dieser Sonnenschein sorgt bei ihr aber aktuell für eher gemischte Gefühle. „Denn dann weiß ich, dass meine Konkurrentinnen bei perfekten Bedingungen trainieren und mein Rückstand auf sie noch größer wird“, erzählt Österreichs Snowboard-Superstar und gesteht: „Ich sitze schon auf Nadeln, das stresst mich ehrlich gesagt.“ Geduld zählt halt definitiv nicht zu Annas großen Stärken.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.