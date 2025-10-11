Vorteilswelt
Snowboard-Queen

„Ich wollte mich auf Instagram selbst sperren“

Wintersport
11.10.2025 13:53
Die zweifache Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser
Die zweifache Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser(Bild: GEPA)

Geduld zählt definitiv nicht zu den größten Stärken von Anna Gasser! Deshalb durchlebt die 34-jährige Kärntnerin nach ihrer beim Surfen erlittenen Schulterverletzung aktuell herausfordernde Wochen. Denn Olympia 2026 in Italien naht und die Konkurrenz trainiert natürlich fleißig.  

Anna Gasser ist ein echter Sonnenschein. Genau dieser Sonnenschein sorgt bei ihr aber aktuell für eher gemischte Gefühle. „Denn dann weiß ich, dass meine Konkurrentinnen bei perfekten Bedingungen trainieren und mein Rückstand auf sie noch größer wird“, erzählt Österreichs Snowboard-Superstar und gesteht: „Ich sitze schon auf Nadeln, das stresst mich ehrlich gesagt.“ Geduld zählt halt definitiv nicht zu Annas großen Stärken.

