„Ich wollte mich auf Instagram selbst sperren“

Anna Gasser ist ein echter Sonnenschein. Genau dieser Sonnenschein sorgt bei ihr aber aktuell für eher gemischte Gefühle. „Denn dann weiß ich, dass meine Konkurrentinnen bei perfekten Bedingungen trainieren und mein Rückstand auf sie noch größer wird“, erzählt Österreichs Snowboard-Superstar und gesteht: „Ich sitze schon auf Nadeln, das stresst mich ehrlich gesagt.“ Geduld zählt halt definitiv nicht zu Annas großen Stärken.