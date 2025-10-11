Vorteilswelt
Zwei Jahre später

Heino: „Hannelores Tod hängt mir schon noch nach“

Adabei
11.10.2025 11:33
Sänger Heino vermisst seine verstorbene Frau Hannelore.
Sänger Heino vermisst seine verstorbene Frau Hannelore.(Bild: Helmut Werner Management)

Vor knapp zwei Jahren ist Heinos Ehefrau Hannelore überraschend gestorben. Der Sänger spürt den Verlust immer noch deutlich. Der Tod „hängt mir natürlich schon noch nach“, gibt er zu. Der 86-Jährige betont aber gleichzeitig: „Es fehlt mir an nichts und ich bin sehr glücklich.“

0 Kommentare

„Wir waren 44 Jahre zusammen und haben so viele glückliche Momente gemeinsam erlebt“, erzählt der 86-Jährige. „Wer hätte das gedacht? Die Presse hat uns damals zwei Jahre gegeben. Der Volkssänger und die österreichische Prinzessin – da dachten viele, das kann nicht gut gehen. Wir haben aber all die Zweifler eines Besseren belehrt!“, so Heino zur Zeitung „Augsburger Allgemeine“.

Hannelore Kramm starb 2023. „Dieser Verlust macht mich immer noch traurig, ich werde aber durch meine neue kleine Familie in Kitzbühel sehr gut betreut. Es fehlt mir an nichts und ich bin sehr glücklich.“ Seit dem Tod seiner Frau kümmert sich Heinos Manager Helmut Werner um den Musiker. Sein „kleiner Enkel“ (der Sohn von Helmut Werner und dessen Frau Nicole Mieth) mache ihm große Freude. „Der beansprucht den Opa ganz schön“, sagt Heino.

Hannelore und Heino im Jahr 2022.
Hannelore und Heino im Jahr 2022.(Bild: Berger Hubert)

„Schließe nicht aus, ein Kaffeehaus zu eröffnen“
Zuletzt hat der 86-jährige Sänger laut eigenen Worten einen außergewöhnlichen Vertrag unterschrieben: In der Großraumdisco Bierkönig, am Ballermann auf Mallorca, soll er demnach bis zu seinem 100. Geburtstag auftreten. Der gelernte Bäcker und Konditor kann sich weitere Projekte für die Zukunft vorstellen: „Ich würde auch nicht ausschließen, nochmal ein Kaffeehaus zu eröffnen, wenn sich die Gelegenheit ergeben sollte.“

Lesen Sie auch:
Heino bei seinem letzten, umjubelten Auftritt am Samstagabend. Bis Mallorca musste er an dem Tag ...
Mallorca-Millionendeal
Wie guter Wein, Heino tritt auch noch mit 100 auf
05.10.2025
Arzt ist sich sicher
Darum ist Heino (86) ein medizinisches Phänomen
01.06.2025

Heino hat „festen Rhythmus im Tagesablauf“
Heino feiert im Dezember seinen 87. Geburtstag. Darauf angesprochen, ob er „bestimmte Fitness-Rituale“ verfolge, um so fit zu sein, sagte er: „Nein, eigentlich nicht. Ich schlafe aber gerne und sehr viel und habe meinen festen Rhythmus im Tagesablauf. Morgens um elf Uhr frühstücke ich, dann lese ich meine Zeitungen.“ Hinterher ruhe er sich wieder aus und gegen sechs, halb sieben esse er mit seiner „neuen Familie“ zu Abend – und plaudere mit ihnen über die Zukunft.

Seinen Geburtstag werde Heino „auf der Bühne mit einem Gläschen Rotwein feiern“, sagte er. „Da stoße ich dann mit meinem Publikum an.“ Rotwein sei sein Lieblingsgetränk.

