Heino: „Hannelores Tod hängt mir schon noch nach“

Heino hat „festen Rhythmus im Tagesablauf“

Heino feiert im Dezember seinen 87. Geburtstag. Darauf angesprochen, ob er „bestimmte Fitness-Rituale“ verfolge, um so fit zu sein, sagte er: „Nein, eigentlich nicht. Ich schlafe aber gerne und sehr viel und habe meinen festen Rhythmus im Tagesablauf. Morgens um elf Uhr frühstücke ich, dann lese ich meine Zeitungen.“ Hinterher ruhe er sich wieder aus und gegen sechs, halb sieben esse er mit seiner „neuen Familie“ zu Abend – und plaudere mit ihnen über die Zukunft.