Forscher machen alarmierenden Fund im Meer

Aktuell wissen die Forscher nicht, wie viel Methan wirklich aus den Rissen im Boden entweicht und wie viel schon unter dem Meeresboden zersetzt wird. Sie haben allerdings die Vermutung, dass der Klimawandel selbst dazu beitragen könnte, dass Methan freigesetzt wird. „Es kann eine Rückkopplungsschleife entstehen“, erklärt Seabrook: Der Klimawandel verstärkt Methanquellen, die wiederum die Erderhitzung ankurbeln.