Tennis-Märchen perfekt: Cousins im Shanghai-Finale

Nur als Quali-Ersatzmann in China-Metropole gereist

Vacherot ist der erste monegassische Masters-1000-Finalist und auf diesem Turnier-Level der Finalist mit dem höchsten Ranking. Der 26-Jährige ist im Ranking 204., zieht nun aber als Top-60-Mann erstmals in die Top-100 ein – gewinnt er auch das Familien-Duell, rückt Vacherot in die Top-40 vor. Er war nur als Quali-Ersatzmann in die China-Metropole gereist.