Vacherot & Rinderknech

Tennis-Märchen perfekt: Cousins im Shanghai-Finale

Tennis
11.10.2025 17:12
Die Cousins Valentin Vacherot und Arthur Rinderknech
Die Cousins Valentin Vacherot und Arthur Rinderknech(Bild: Krone KREATIV/ASSOCIATED PRESS; APA/AFP/Hector RETAMAL)

Das Familien-Märchen beim Masters-1000-Turnier von Shanghai ist perfekt: Die Cousins Valentin Vacherot und Arthur Rinderknech haben sich am Samstag als Außenseiter im Halbfinale durchgesetzt und spielen am Sonntag um den Titel!

0 Kommentare

Der Auftakt war dem monegassischen Qualifikanten Vacherot mit einem 6:3, 6:4 gegen den Serben Novak Djokovic gelungen, der Franzose Rinderknech besiegte den Russen Daniil Medwedew 4:6, 6:2, 6:4.

Nur als Quali-Ersatzmann in China-Metropole gereist
Vacherot ist der erste monegassische Masters-1000-Finalist und auf diesem Turnier-Level der Finalist mit dem höchsten Ranking. Der 26-Jährige ist im Ranking 204., zieht nun aber als Top-60-Mann erstmals in die Top-100 ein – gewinnt er auch das Familien-Duell, rückt Vacherot in die Top-40 vor. Er war nur als Quali-Ersatzmann in die China-Metropole gereist.

Im ersten Duell mit dem 38-jährigen Djokovic profitierte Vacherot auch von körperlichen Problemen des vierfachen Shanghai-Titelträgers. Aber auch durch seine Service-Stärke gelang ihm sein achter Shanghai-Sieg en suite.

Ebenso erstes Masters-1000-Endspiel für Rinderknech 
Nach dem verwerteten Matchball schritt Vacherot scheinbar entschuldigend zum Netz, er hatte eines seiner Idole besiegt. „Ich habe keine Worte dafür, es ist verrückt“, sagte Vacherot. „Mit Novak auf einem Court zu sein, war eine unglaubliche und unwirkliche Erfahrung.“

Djokovic muss auf seinen 101. Titel auf der Tour damit weiter warten und anerkannte die Leistung seines Gegners: „Der bessere Spieler hat gewonnen.“ Danach zog Rinderknech in sein ebenso erstes Masters-1000-Endspiel ein. Kurz danach kam es auf dem Court zu einer emotionalen Umarmung der Cousins.

