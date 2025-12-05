Streit in Firma endete auf der Intensivstation

Wilde Szenen spielten sich Freitagfrüh offenbar in einer Firma in Landeck in Tirol ab: Bei einem Streit zwischen zwei Arbeitskollegen wurde ein 44-Jähriger so schwer verletzt, dass er später im Krankenhaus sogar intensivmedizinisch betreut werden musste.
Gegen 7.30 Uhr gerieten am Freitag die beiden Mitarbeiter der Firma aus bislang unbekannter Ursache aneinander. „Auf verbale Streitigkeiten zwischen dem 57-jährigen Österreicher und dem 44-jährigen Österreicher folgte eine gegenseitige Schubserei, bei der der 44-Jährige rückwärts an eine spitze Tischkante stieß und dadurch zu Sturz kam“, heißt es seitens der Polizei.
Arbeitskollegen leisteten Erste Hilfe
Der 44-Jährige blieb verletzt am Boden liegen, woraufhin anwesende Arbeitskollegen unverzüglich Erste Hilfe leisteten und die Rettungskette in Gang setzten. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung ins Krankenhaus nach Zams gebracht und musste dort auf der Intensivstation behandelt werden.
