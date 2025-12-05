Streit in Firma endete auf der Intensivstation

Arbeitskollegen leisteten Erste Hilfe

Der 44-Jährige blieb verletzt am Boden liegen, woraufhin anwesende Arbeitskollegen unverzüglich Erste Hilfe leisteten und die Rettungskette in Gang setzten. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung ins Krankenhaus nach Zams gebracht und musste dort auf der Intensivstation behandelt werden.