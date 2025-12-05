„Krone“-Leser helfen beklautem Pensionisten (73)

Pensionist von Großzügigkeit gerührt

Eduard A. zeigt sich von der Hilfsbereitschaft überwältigt: „Ich will mich bei all den großzügigen Personen recht herzlich bedanken! Als Mindestpensionist hat man nicht viel Geld – schließlich sind die Mieten und der Lebenserhalt sehr teuer. Da bleibt einem gerade am Ende des Monats von den knapp 1200 Euro nicht viel übrig und jetzt steht auch noch Weihnachten vor der Tür. Dass ich mir diesbezüglich jetzt dankenswerterweise keine Sorgen machen muss, bedeutet mir sehr viel und jeder Euro hilft“, betonte der 73-jährige Linzer seine tiefe Dankbarkeit im Gespräch mit der „Krone“.