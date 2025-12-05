Vorteilswelt
Viel Hilfsbereitschaft

„Krone“-Leser helfen beklautem Pensionisten (73)

Oberösterreich
05.12.2025 19:00
Der 73-Jährige war von der großen Hilfsbereitschaft der „Krone“-Gemeinde berührt
Der 73-Jährige war von der großen Hilfsbereitschaft der „Krone“-Gemeinde berührt(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Nachdem einem Linzer Mindestpensionisten (73) am Hauptbahnhof sein Einkaufsgeld aus der Jackentasche gestohlen worden war, zeigte sich die „Krone“-Familie von ihrer hilfsbereiten Seite. Rund ein Dutzend Leser aus ganz Österreich meldeten sich, um ihm finanziell unter die Arme zu greifen.

Eine Welle der Hilfsbereitschaft aus der „Krone“-Familie brandet über einen Linzer Mindestpensionisten hinweg. Rund ein Dutzend hilfsbereite und großzügige Wohltäter aus ganz Österreich meldeten sich: Sie baten um Kontaktdaten von Eduard A. (73), um ihm unter die Arme zu greifen oder gar die gestohlene Summe ganz zu ersetzen. Die Ungerechtigkeit, die dem 73-Jährigen widerfahren war, wollten und konnten sie nicht einfach so hinnehmen.

Ein Unbekannter zog Eduard A. das Geld aus der Jackentasche, „Krone“-Leser gaben es ihm mehrfach ...
Ein Unbekannter zog Eduard A. das Geld aus der Jackentasche, „Krone“-Leser gaben es ihm mehrfach zurück.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Täter nahm unerkannt reißaus
Nichts Böses ahnend war der Linzer Eduard A. am Dienstag nach der Messe zum Hauptbahnhof gefahren, um seinen Wocheneinkauf zu erledigen. Doch wie berichtet, hatte ein bislang unbekannter Täter seine Pläne zunichtegemacht: Er zupfte ihm rund 40 Euro – sein gesamtes Bargeld – aus der Tasche und nahm Reißaus, bevor sich der bestohlene Mindestpensionist zur Wehr setzen konnte.

Polizei ermittelt
Bislang konnte man den gemeinen Dieb, – ein älterer Mann mit Rucksack – der durch den Bereich mehrerer Überwachungskameras huschte, noch nicht überführen, die Polizei ermittelt.

Pensionist von Großzügigkeit gerührt
Eduard A. zeigt sich von der Hilfsbereitschaft überwältigt: „Ich will mich bei all den großzügigen Personen recht herzlich bedanken! Als Mindestpensionist hat man nicht viel Geld – schließlich sind die Mieten und der Lebenserhalt sehr teuer. Da bleibt einem gerade am Ende des Monats von den knapp 1200 Euro nicht viel übrig und jetzt steht auch noch Weihnachten vor der Tür. Dass ich mir diesbezüglich jetzt dankenswerterweise keine Sorgen machen muss, bedeutet mir sehr viel und jeder Euro hilft“, betonte der 73-jährige Linzer seine tiefe Dankbarkeit im Gespräch mit der „Krone“.

Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
Oberösterreich

