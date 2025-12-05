Luka Mladenovic holt EM-Bronze über 200 m Brust!

Der Salzburger Luka Mladenovic hat am Freitag in Lublin in Polen seine zweite Bronze-Medaille bei den Schwimm-Europameisterschaften auf der Kurzbahn geholt!
Der 21-Jährige verbesserte im Finale seinen am Vortag im Semifinale in 2:03,42 Minuten aufgestellten österreichischen Rekord auf 2:02,48 und ließ damit fast eine halbe Sekunde Abstand auf Rang vier. Gold holte der Spanier Carles Coll Marti in 2:00,86 Minuten, Silber der niederländische Weltrekordhalter Caspar Corbeau in 2:01,27 Minuten.
Die Bestleistung von Mladenovic über die lange Bruststrecke war bis Donnerstag bei 2:04,84 Minuten gestanden. Bei diesen Titelkämpfen hatte er bereits Bronze über 100 m Brust eingeheimst, zudem landete auch der Kärntner Heiko Gigler über 100 m Lagen auf Rang drei.
Hält nun bei neun internationalen Podestplätzen
Mladenovic hat noch den Brustsprint vor sich, in dem er im Sommer das Langbahn-WM-Finale erreichte. Er hält nun inklusive aller internationalen Nachwuchsmedaillen bei neun Podestplätzen. Herausragend waren vor der Polen-Reise drei Junioren-WM-Medaillen 2022 sowie heuer im Frühsommer dreimal U23-EM-Gold.
Im weiteren Verlauf der Freitag-Finalsession tritt aus österreichischer Sicht noch Simon Bucher im Finale über 100 m Delfin sowie in zwei Semifinale Bernhard Reitshammer über 200 m Lagen und Gigler über 100 m Kraul an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.