Luka Mladenovic holt EM-Bronze über 200 m Brust!

Hält nun bei neun internationalen Podestplätzen

Mladenovic hat noch den Brustsprint vor sich, in dem er im Sommer das Langbahn-WM-Finale erreichte. Er hält nun inklusive aller internationalen Nachwuchsmedaillen bei neun Podestplätzen. Herausragend waren vor der Polen-Reise drei Junioren-WM-Medaillen 2022 sowie heuer im Frühsommer dreimal U23-EM-Gold.