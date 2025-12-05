Argentinien: Himmelblauer Traum im Zeichen Messis

Der Weltmeister von 2022 zählt auch vier Jahre später zu den Topfavoriten ++ Lionel Messis Genie und Diego Maradonas Geist sollen helfen!
Rückblende – 18. Dezember 2022, Lusail-Stadion: „La Pulga“ streckt den WM-Pokal in den Nachthimmel von Katar, erfüllt einer ganzen Nation den großen Traum. Lionel Messi war beim spektakulären Finale gegen Frankreich (3:3 nach Verlängerung, 4:2-Sieg im Elfmeterschießen) der umjubelte Held Argentiniens.
„Es ist der schönste Tag in meiner Karriere, ich bin unendlich stolz auf alle“, war der sonst wortkarge Spielmacher in Tränen aufgelöst. Eine Zentner schwere Last war ihm von den Schultern gefallen, viele hatten ihn schon als „den Ungekrönten“ bezeichnet. Doch der Kapitän der „Albiceleste“ zeigte es allen Kritikern und beendete zudem die GOAT-Debatte – wohl ein für alle Mal. „Er ist der Größte, der Beste. Keiner war wie er und wird jemals so sein“, wusste auch Messis Teamchef Lionel Scaloni, bei wem er sich bedanken musste.
In göttlichen Sphären
Der Superstar aus Rosario katapultierte sich mit dem Triumph bei einer Weltmeisterschaft endgültig in den sportlichen Olymp – und in göttliche Sphären einer stolzen Fußball-Nation. Denn der achtfache Weltfußballer wird in seiner Heimat verehrt wie ein Heiliger, ähnlichen Status genießt nur der vor fünf Jahren verstorbene Diego Maradona. Der sich 1986 mit dem Tor des Jahrhunderts (Sololauf gegen England) in die Herzen aller Fans weltweit schoss. Und mit der „Hand Gottes“ einen Treffer erzielte, der heute noch Kultstatus hat, von dem gefühlt jeder Argentinier spricht.
Springen wir gleich in die Gegenwart. Auch da wird „Himmelblau“ von den beiden „Göttern“ getragen. Messi sorgt am Platz für die Geniestreiche, Maradonas Geist soll helfen, den Titel zu verteidigen. Am Weg zum Turnier in Amerika agierte man bereits herausragend: 38 Punkte in 18 Spielen, mit acht Zählern Vorsprung auf den Zweiten Ecuador gewann man in souveräner Manier die Quali-Gruppe in Südamerika. Bester Torschütze? Na klar, die Nummer 10!
Mit 38 Jahren ist Messi immer noch das Maß aller Dinge beim dreimaligen Weltmeister. Doch auch der Kader kann sich sehen lassen, hat an Qualität zu 2022 nichts eingebüßt. Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Lautaro Martinez (Inter Mailand) oder Julian Alvarez (Atletico) zählen zu den besten Spielern Europas, sollen die berühmten Meter für ihren Anführer machen, ihm den Rücken freihalten. Mit Rodrigo de Paul wird er zudem seinen persönlichen Bodyguard am Feld haben – wie aktuell bei Inter Miami.
Absurde Zahlen
Blickt man auf die Statistiken 2025, wird schnell klar, dass einer noch immer nicht müde ist. Lionel Messi ist mit 72 Scorern (Tore und Assists) für Klub und Nationalteam der weltweit beste Akteur, lässt Kylian Mbappe (69) und Harry Kane (62) hinter sich. Und Argentinien wieder träumen, vom Back-to-Back Titel.
An New York – wo das WM-Finale im nächsten Jahr ausgetragen werden soll – hat die Barcelona-Legende zudem gute Erinnerungen. Beim letzten Auftritt gegen NY City Ende September (in der Major League Soccer) traf Messi beim 4:0-Erfolg doppelt. Apropos: Bei seinen Zahlen für Argentinien wird einem schwindelig: 196 Spiele, 115 Tore, 64 Assists. Ergeben 179 Scorer – umgerechnet rund 0,91 Scorer pro Partie – seit seinem Debüt 2005!
Das kurios verlief: Messi flog nur 47 Sekunden nach seiner Einwechslung mit Rot vom Platz …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.