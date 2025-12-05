Argentinien: Himmelblauer Traum im Zeichen Messis

„Es ist der schönste Tag in meiner Karriere, ich bin unendlich stolz auf alle“, war der sonst wortkarge Spielmacher in Tränen aufgelöst. Eine Zentner schwere Last war ihm von den Schultern gefallen, viele hatten ihn schon als „den Ungekrönten“ bezeichnet. Doch der Kapitän der „Albiceleste“ zeigte es allen Kritikern und beendete zudem die GOAT-Debatte – wohl ein für alle Mal. „Er ist der Größte, der Beste. Keiner war wie er und wird jemals so sein“, wusste auch Messis Teamchef Lionel Scaloni, bei wem er sich bedanken musste.