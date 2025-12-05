Vorteilswelt
WM-Gegner aus Topf 1

Argentinien: Himmelblauer Traum im Zeichen Messis

Fußball International
05.12.2025 19:54
Lionel Messi
Lionel Messi(Bild: AFP/JUAN MABROMATA)

Der Weltmeister von 2022 zählt auch vier Jahre später zu den Topfavoriten ++ Lionel Messis Genie und Diego Maradonas Geist sollen helfen!

Rückblende – 18. Dezember 2022, Lusail-Stadion: „La Pulga“ streckt den WM-Pokal in den Nachthimmel von Katar, erfüllt einer ganzen Nation den großen Traum. Lionel Messi war beim spektakulären Finale gegen Frankreich (3:3 nach Verlängerung, 4:2-Sieg im Elfmeterschießen) der umjubelte Held Argentiniens.

„Es ist der schönste Tag in meiner Karriere, ich bin unendlich stolz auf alle“, war der sonst wortkarge Spielmacher in Tränen aufgelöst. Eine Zentner schwere Last war ihm von den Schultern gefallen, viele hatten ihn schon als „den Ungekrönten“ bezeichnet. Doch der Kapitän der „Albiceleste“ zeigte es allen Kritikern und beendete zudem die GOAT-Debatte – wohl ein für alle Mal. „Er ist der Größte, der Beste. Keiner war wie er und wird jemals so sein“, wusste auch Messis Teamchef Lionel Scaloni, bei wem er sich bedanken musste.

Teamchef Lionel Scaloni
Teamchef Lionel Scaloni(Bild: EPA/AMPE ROGERIO)

In göttlichen Sphären
Der Superstar aus Rosario katapultierte sich mit dem Triumph bei einer Weltmeisterschaft endgültig in den sportlichen Olymp – und in göttliche Sphären einer stolzen Fußball-Nation. Denn der achtfache Weltfußballer wird in seiner Heimat verehrt wie ein Heiliger, ähnlichen Status genießt nur der vor fünf Jahren verstorbene Diego Maradona. Der sich 1986 mit dem Tor des Jahrhunderts (Sololauf gegen England) in die Herzen aller Fans weltweit schoss. Und mit der „Hand Gottes“ einen Treffer erzielte, der heute noch Kultstatus hat, von dem gefühlt jeder Argentinier spricht.

Springen wir gleich in die Gegenwart. Auch da wird „Himmelblau“ von den beiden „Göttern“ getragen. Messi sorgt am Platz für die Geniestreiche, Maradonas Geist soll helfen, den Titel zu verteidigen. Am Weg zum Turnier in Amerika agierte man bereits herausragend: 38 Punkte in 18 Spielen, mit acht Zählern Vorsprung auf den Zweiten Ecuador gewann man in souveräner Manier die Quali-Gruppe in Südamerika. Bester Torschütze? Na klar, die Nummer 10!

Mit 38 Jahren ist Messi immer noch das Maß aller Dinge beim dreimaligen Weltmeister. Doch auch der Kader kann sich sehen lassen, hat an Qualität zu 2022 nichts eingebüßt. Enzo Fernandez (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Lautaro Martinez (Inter Mailand) oder Julian Alvarez (Atletico) zählen zu den besten Spielern Europas, sollen die berühmten Meter für ihren Anführer machen, ihm den Rücken freihalten. Mit Rodrigo de Paul wird er zudem seinen persönlichen Bodyguard am Feld haben – wie aktuell bei Inter Miami.

Lautaro Martinez
Lautaro Martinez(Bild: AFP/STEFANO RELLANDINI)

Absurde Zahlen
Blickt man auf die Statistiken 2025, wird schnell klar, dass einer noch immer nicht müde ist. Lionel Messi ist mit 72 Scorern (Tore und Assists) für Klub und Nationalteam der weltweit beste Akteur, lässt Kylian Mbappe (69) und Harry Kane (62) hinter sich. Und Argentinien wieder träumen, vom Back-to-Back Titel.

An New York – wo das WM-Finale im nächsten Jahr ausgetragen werden soll – hat die Barcelona-Legende zudem gute Erinnerungen. Beim letzten Auftritt gegen NY City Ende September (in der Major League Soccer) traf Messi beim 4:0-Erfolg doppelt. Apropos: Bei seinen Zahlen für Argentinien wird einem schwindelig: 196 Spiele, 115 Tore, 64 Assists. Ergeben 179 Scorer – umgerechnet rund 0,91 Scorer pro Partie – seit seinem Debüt 2005!

Das kurios verlief: Messi flog nur 47 Sekunden nach seiner Einwechslung mit Rot vom Platz …

Porträt von Thomas Steiger
Thomas Steiger
