Die schönsten Bilder!

Kate lässt die Abbey im Weihnachtsglanz erstrahlen

Royals
05.12.2025 18:50
Festliche Herzenswärme: Prinzessin Kate kommt zu ihrem fünften „Together at ...
Festliche Herzenswärme: Prinzessin Kate kommt zu ihrem fünften „Together at Christmas“-Weihnachtskonzert in der Westminster Abbey – dem Ort, an dem sie 2011 William das Jawort gab.(Bild: AFP/JORDAN PETTITT)

Weihnachtszauber und royaler Glanz in der Westminster Abbey: Prinzessin Kate (43) verwandelte die ehrwürdige Kirche mit ihrem fünften „Together at Christmas“-Konzert erneut in ein funkelndes Fest der Gefühle.

Rund 1.600 Gäste strömten in die festlich geschmückte Kathedrale – darunter zahlreiche ehrenamtliche Helfer und Vertreter wohltätiger Organisationen, die für ihren besonderen Einsatz für die Gemeinschaft geehrt wurden. Zwischen Krankenschwestern, Lehrern, Einsatzkräften und Freiwilligen mischten sich Prominente, Royals und Angehörige, die alle der Einladung der zukünftigen Königin gefolgt waren.

Prinzessin Kate trifft elegant in der Westminster Abbey ein – in einem smaragdgrünen Mantel mit ...
Prinzessin Kate trifft elegant in der Westminster Abbey ein – in einem smaragdgrünen Mantel mit Fellkragen von Catherine Walker.(Bild: AFP/JORDAN PETTITT)
Joe Locke (links), Chiwetel Ejiofor und Kate Winslet auf dem Weg zur Kirche – Winslet festlich ...
Joe Locke (links), Chiwetel Ejiofor und Kate Winslet auf dem Weg zur Kirche – Winslet festlich gekleidet in rotem Hosenanzug und weißen High Heels.(Bild: AP/Chris Jackson)
Ein liebevoller Moment: Prinzessin Kate begrüßt Tochter Charlotte, Sohn George und Ehemann ...
Ein liebevoller Moment: Prinzessin Kate begrüßt Tochter Charlotte, Sohn George und Ehemann William vor der Abbey.(Bild: AFP/CARLOS JASSO)

Weihnachtliches Outfit mit Funkel-Ohrhängern
Kate erschien in ihrem eleganten, smaragdgrünen Catherine-Walker-Mantel, kombiniert mit einem waldgrünen Kunstpelzkragen von Troy London und schwarzen Stiefeln von Ralph Lauren. Unter dem Mantel trug die Prinzessin einen Rock im klassischen Schottenkaro. Ein Muster, das die 43-Jährige absolut liebt und immer zur Weihnachtszeit herausholt.

Ein weiteres Highlight ihres Looks waren sicherlich auch die funkelnden Zarenstern Weißgold- und Diamantohrstecker und -anhänger von Robinson Pelham, perfekt für eine weihnachtliche Glamournacht. 

Prinzessin Kate perfektionierte ihren Look mit glitzernden Sternen-Ohrhängern, perfekt für die ...
Prinzessin Kate perfektionierte ihren Look mit glitzernden Sternen-Ohrhängern, perfekt für die Weihnachtszeit.(Bild: AFP/CHRIS JACKSON)
Die Prinzessin von Wales war die erste, wie es bereits Tradition ist, die zur Veranstaltung ...
Die Prinzessin von Wales war die erste, wie es bereits Tradition ist, die zur Veranstaltung erschien und in die Abbey geführt wurde.(Bild: AFP/AARON CHOWN)

An ihrer Seite: Prinz William und die drei gemeinsamen Kinder George (12), Charlotte (10) und Louis (7), die wie kleine Weihnachtsbotschafter im blauen Partnerlook im Blitzlichtgewitter strahlten. Der Auftritt der kompletten Wales-Familie sorgte für Jubel unter den Wartenden vor der Abbey.

Von der Royal Family außerdem anwesend waren Prinzessin Annes Tochter Zara Tindall, ihr Mann Mike, Prinz Michael von Kent sowie Sophie, die Herzogin von Edinburgh.

Prinz William mit den Kindern Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George.
Prinz William mit den Kindern Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George.(Bild: AFP/CARLOS JASSO)
Carole und Michael Middleton sowie James Middleton mit Ehefrau Alizée bei ihrem gemeinsamen ...
Carole und Michael Middleton sowie James Middleton mit Ehefrau Alizée bei ihrem gemeinsamen Auftritt.(Bild: APA-Images / REUTERS / Isabel Infantes)
Prinzessin Kate mit William und den Kindern – Netz-Liebling Prinz Louis punktet im zweireihigen ...
Prinzessin Kate mit William und den Kindern – Netz-Liebling Prinz Louis punktet im zweireihigen Anzug wie sein Großvater, der König.(Bild: AFP/CHRIS JACKSON)
Sophie, Duchess of Edinburgh, winkt den Fotografen
Sophie, Duchess of Edinburgh, winkt den Fotografen(Bild: AP/Kin Cheung)
Prinz Michael of Kent
Prinz Michael of Kent(Bild: AFP/CHRIS JACKSON)

„Die Kraft der Liebe und Zusammengehörigkeit“
Das diesjährige Motto „The Power of Love and Togetherness“, „Die Kraft der Liebe und Zusammengehörigkeit“ zog sich wie ein roter Faden durch den gesamten Abend. Berührende Lesungen, emotionale Festtagsbotschaften und traditionelle Weihnachtslieder verliehen der Zeremonie eine warme, fast intime Atmosphäre. 

Prinz William, Winslet und Schauspieler Chiwetel Ejiofor hielten während der Veranstaltung Lesungen, bei der engagierte Mitglieder der Gemeinde gewürdigt und „die Liebe in all ihren Formen” gefeiert werden.

Die britische Prinzessin Catherine von Wales (links) unterhält sich mit Gästen
Die britische Prinzessin Catherine von Wales (links) unterhält sich mit Gästen(Bild: AFP/CHRIS JACKSON)

Besonders bewegend:  Die Prinzessin gedachte auch Katharine, Duchess of Kent, die im September im Alter von 92 Jahren verstorben war. Mit einer musikalischen Hommage ehrte sie die Frau, die jahrzehntelang als stille, warmherzige Unterstützerin der britischen Musikförderung galt.

Kate schüttelt Mary Berry die Hand. Die bekannte Köchin hat mitgeholfen, die Abbey festlich zu ...
Kate schüttelt Mary Berry die Hand. Die bekannte Köchin hat mitgeholfen, die Abbey festlich zu schmücken.(Bild: AFP/CHRIS JACKSON)

„Das, was wir tun, ist von Bedeutung“
Jeder Besucher des „Together at Christmas“-Adventskonzerts bekam einen von Catherine verfassten Brief.  Das Konzert biete einen „Moment gemeinsamer Verbundenheit“, schrieb die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (43) darin. Weihnachten erinnere daran, wie sehr „unsere Leben miteinander verwoben sind“.

Die Royals während des Konzerts in der Westminster Abbey
Die Royals während des Konzerts in der Westminster Abbey(Bild: AP/Aaron Chown)
Prinzessin Kate ist ihrem jüngsten Sohn Louis mit der Kerze behilflich.
Prinzessin Kate ist ihrem jüngsten Sohn Louis mit der Kerze behilflich.(Bild: AP/Aaron Chown)

Trotz aller Hektik und Familientraditionen gebe es ein stilleres Gefühl dessen, was diese Zeit wachrufe. Es liege eine Sanftheit in der Weihnachtszeit, „die uns an etwas erinnert, was leicht zu vergessen ist: dass das, was wir tun, von Bedeutung ist“, so Kate.

Mit einem Hinweis auf ihre Liebe zur Natur und deren heilende Kraft fuhr Kate fort: „Weihnachten ist eine Zeit, die uns daran erinnert, wie tief unsere Leben miteinander verwoben sind. So wie die Wurzeln der Bäume unter der Erde Stärke miteinander teilen – unsichtbar, aber lebenswichtig – so tun wir es auch.“

Prinzessin Kate machte im Vorjahr ihre Krebserkrankung öffentlich und zeigte sich im Jänner erleichtert über ihre Genesung. König Charles III. (77) wird weiterhin wegen einer nicht näher genannten Krebsdiagnose behandelt. Zudem erschütterte zuletzt der Skandal um Prinz Andrew (65) – inzwischen zum einfachen Bürger degradiert – die Königsfamilie.

Bilder von Kates Adventkonzerten der letzten Jahre:

Für viele Zuschauer war das Konzert nicht nur ein royales Highlight, sondern ein Startschuss in die Adventszeit. Und einmal mehr zeigte die Prinzessin von Wales, warum ihre Veranstaltung zu den beliebtesten königlichen Traditionen der Feiertage geworden ist: Herz, Nähe, Wärme – alles verpackt in königlicher Eleganz.

