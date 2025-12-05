Kate lässt die Abbey im Weihnachtsglanz erstrahlen

Weihnachtszauber und royaler Glanz in der Westminster Abbey: Prinzessin Kate (43) verwandelte die ehrwürdige Kirche mit ihrem fünften „Together at Christmas“-Konzert erneut in ein funkelndes Fest der Gefühle.
Rund 1.600 Gäste strömten in die festlich geschmückte Kathedrale – darunter zahlreiche ehrenamtliche Helfer und Vertreter wohltätiger Organisationen, die für ihren besonderen Einsatz für die Gemeinschaft geehrt wurden. Zwischen Krankenschwestern, Lehrern, Einsatzkräften und Freiwilligen mischten sich Prominente, Royals und Angehörige, die alle der Einladung der zukünftigen Königin gefolgt waren.
Weihnachtliches Outfit mit Funkel-Ohrhängern
Kate erschien in ihrem eleganten, smaragdgrünen Catherine-Walker-Mantel, kombiniert mit einem waldgrünen Kunstpelzkragen von Troy London und schwarzen Stiefeln von Ralph Lauren. Unter dem Mantel trug die Prinzessin einen Rock im klassischen Schottenkaro. Ein Muster, das die 43-Jährige absolut liebt und immer zur Weihnachtszeit herausholt.
Ein weiteres Highlight ihres Looks waren sicherlich auch die funkelnden Zarenstern Weißgold- und Diamantohrstecker und -anhänger von Robinson Pelham, perfekt für eine weihnachtliche Glamournacht.
An ihrer Seite: Prinz William und die drei gemeinsamen Kinder George (12), Charlotte (10) und Louis (7), die wie kleine Weihnachtsbotschafter im blauen Partnerlook im Blitzlichtgewitter strahlten. Der Auftritt der kompletten Wales-Familie sorgte für Jubel unter den Wartenden vor der Abbey.
Von der Royal Family außerdem anwesend waren Prinzessin Annes Tochter Zara Tindall, ihr Mann Mike, Prinz Michael von Kent sowie Sophie, die Herzogin von Edinburgh.
„Die Kraft der Liebe und Zusammengehörigkeit“
Das diesjährige Motto „The Power of Love and Togetherness“, „Die Kraft der Liebe und Zusammengehörigkeit“ zog sich wie ein roter Faden durch den gesamten Abend. Berührende Lesungen, emotionale Festtagsbotschaften und traditionelle Weihnachtslieder verliehen der Zeremonie eine warme, fast intime Atmosphäre.
Prinz William, Winslet und Schauspieler Chiwetel Ejiofor hielten während der Veranstaltung Lesungen, bei der engagierte Mitglieder der Gemeinde gewürdigt und „die Liebe in all ihren Formen” gefeiert werden.
Besonders bewegend: Die Prinzessin gedachte auch Katharine, Duchess of Kent, die im September im Alter von 92 Jahren verstorben war. Mit einer musikalischen Hommage ehrte sie die Frau, die jahrzehntelang als stille, warmherzige Unterstützerin der britischen Musikförderung galt.
„Das, was wir tun, ist von Bedeutung“
Jeder Besucher des „Together at Christmas“-Adventskonzerts bekam einen von Catherine verfassten Brief. Das Konzert biete einen „Moment gemeinsamer Verbundenheit“, schrieb die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (43) darin. Weihnachten erinnere daran, wie sehr „unsere Leben miteinander verwoben sind“.
Trotz aller Hektik und Familientraditionen gebe es ein stilleres Gefühl dessen, was diese Zeit wachrufe. Es liege eine Sanftheit in der Weihnachtszeit, „die uns an etwas erinnert, was leicht zu vergessen ist: dass das, was wir tun, von Bedeutung ist“, so Kate.
Mit einem Hinweis auf ihre Liebe zur Natur und deren heilende Kraft fuhr Kate fort: „Weihnachten ist eine Zeit, die uns daran erinnert, wie tief unsere Leben miteinander verwoben sind. So wie die Wurzeln der Bäume unter der Erde Stärke miteinander teilen – unsichtbar, aber lebenswichtig – so tun wir es auch.“
Prinzessin Kate machte im Vorjahr ihre Krebserkrankung öffentlich und zeigte sich im Jänner erleichtert über ihre Genesung. König Charles III. (77) wird weiterhin wegen einer nicht näher genannten Krebsdiagnose behandelt. Zudem erschütterte zuletzt der Skandal um Prinz Andrew (65) – inzwischen zum einfachen Bürger degradiert – die Königsfamilie.
Bilder von Kates Adventkonzerten der letzten Jahre:
Für viele Zuschauer war das Konzert nicht nur ein royales Highlight, sondern ein Startschuss in die Adventszeit. Und einmal mehr zeigte die Prinzessin von Wales, warum ihre Veranstaltung zu den beliebtesten königlichen Traditionen der Feiertage geworden ist: Herz, Nähe, Wärme – alles verpackt in königlicher Eleganz.
