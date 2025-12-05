Weißes Haus: Europa „unterdrückt“ Opposition

Kritik gibt es auch an der NATO-Politik, da das Militärbündnis das Prinzip der „offenen Tür“ verfolge. Der Hauptfokus der US-Sicherheitspolitik werde aber ohnehin nicht auf Europa liegen, sondern auf Südamerika und Asien. Gemeint sind etwa der Kampf gegen angebliche „Terroristen“ und Kartelle, die Drogen in die USA brächten. Venezuela wird nicht erwähnt, obwohl US-Präsident Donald Trump zuletzt immer wieder gegen das Land und dessen Regierung wetterte. China habe man falsch eingeschätzt, hieß es, das Verhältnis müsse neu austariert werden.