Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

USA für Kürzung

OSZE arbeitet weiter ohne beschlossenes Budget

Außenpolitik
05.12.2025 19:07
Am Freitag ist der OSZE-Ministerrat zu Ende gegangen – ohne beschlossenes Budget und ohne einen ...
Am Freitag ist der OSZE-Ministerrat zu Ende gegangen – ohne beschlossenes Budget und ohne einen Vorsitz für 2027.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat weiterhin kein Budget für das kommende Jahr beschlossen. Damit gibt es bereits seit vier Jahren keinen Konsens.  „Um Reformen durchzuführen, braucht es kein Budget“, zeigte sich der Schweizer Botschafter Raphael Nägeli dennoch zuversichtlich.

0 Kommentare

Sein Land übernimmt den Vorsitz der Organisation, die ihren Sitz in Wien hat, ab Jänner für ein Jahr. Der russische Krieg gegen die Ukraine schwäche die OSZE und ihre Prinzipien, sagte der finnische Außenminister und amtierende Vorsitzende Pasi Rajala. „Wenn ein Land die Grundlagen herausfordert, müssen der Rest von uns bereit sein, sie zu verteidigen.“ Die OSZE ist seit 2022 insbesondere russischer Kritik ausgesetzt.

Bei dem jüngsten Ministerrat in Wien wurde nun auch Kritik aus den USA laut. „Wenn die OSZE auf ihrem aktuellen Weg weitergehen sollte, werden die Vereinigten Staaten ihre Beteiligung und Unterstützung evaluieren“, sagte der US-Delegationsleiter Brendan Hanrahan, der die Hofburg vorübergehend auch verlassen hatte und für die Linie der Trump-Regierung einstand.

Zitat Icon

Wenn die OSZE auf ihrem aktuellen Weg weitergehen sollte, werden die Vereinigten Staaten ihre Beteiligung und Unterstützung evaluieren.

Brendan Hanrahan, Vertreter für US-Außenminister Marco Rubio

Das Budget müsse um mehr als zehn Prozent reduziert werden, forderte er. Derzeit beträgt es jährlich rund 140 Millionen Euro. Man solle sich weniger mit der Veranstaltung von Konferenzen oder dem Verfassen von Berichten beschäftigen, sagte der US-Vertreter. Stattdessen bräuchte es Missionen, um Stabilität und Frieden zu unterstützen. „So wie wir US-Subventionen an die Vereinten Nationen gekürzt haben, muss auch die OSZE zu ihren Kernfunktionen zurückkehren.“ Zudem plädierte Hanrahan für ein Zurückschrauben bei Menschenrechts- und Demokratiefragen, ähnlich wie Vertreterinnen und Vertreter von autoritär regierten Teilnehmerstaaten.

Lesen Sie auch:
US-Delegationsleiter Brendan Hanrahan hat am Donnerstag zunächst wenig Interesse am ...
Wegen Kritik am Kreml?
US-Delegationsleiter verließ OSZE-Tagung in Wien
04.12.2025
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
04.12.2025

Wie bereits bei der Eröffnung nahm er auch an der Schlusssitzung am Freitag nicht mehr teil. „Alle Arbeiten, welche die OSZE durchführt, dienen der Unterstützung der Länder und der Erreichung der OSZE-Verpflichtungen, zu denen sich alle bekannt haben“, sagte Kate Fearon, Vizechefin des OSZE-Sekretariats zu der Kritik. Man zwinge Länder nicht zu Agenden, die sie selbst nicht unterschrieben hätten.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Derzeit in Testphase
China: Hier regelt „RoboCop“ Verkehr auf Kreuzung
Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
259.021 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
140.439 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
135.111 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Außenpolitik
USA für Kürzung
OSZE arbeitet weiter ohne beschlossenes Budget
Saatgut bedroht
Brüssel bläst zu Großangriff auf Klima und Natur
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
LIVA ERHIELT GELD
Ex-Stadtchef zahlt vor Prozess 19.061 Euro zurück
Zweidrittelmehrheit
Billigstrom-Gesetz: Regierung nun auf Stimmenfang
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf