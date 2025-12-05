OSZE arbeitet weiter ohne beschlossenes Budget

Das Budget müsse um mehr als zehn Prozent reduziert werden, forderte er. Derzeit beträgt es jährlich rund 140 Millionen Euro. Man solle sich weniger mit der Veranstaltung von Konferenzen oder dem Verfassen von Berichten beschäftigen, sagte der US-Vertreter. Stattdessen bräuchte es Missionen, um Stabilität und Frieden zu unterstützen. „So wie wir US-Subventionen an die Vereinten Nationen gekürzt haben, muss auch die OSZE zu ihren Kernfunktionen zurückkehren.“ Zudem plädierte Hanrahan für ein Zurückschrauben bei Menschenrechts- und Demokratiefragen, ähnlich wie Vertreterinnen und Vertreter von autoritär regierten Teilnehmerstaaten.