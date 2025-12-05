ORF-Experte ärgert sich: „Um was geht es hier?“

„Politik und Fußball war nie zu trennen, aber so öffentlich zu publizieren, kommt mir sehr scheinheilig vor“, so Roman Mählich. „Dass man es nicht trennt, ist klar, aber dass man selbst so in die Offensive geht, finde ich komplett unnötig.“ „Da soll es um den Fußball gehen in erster Linie, da fehlen einem wirklich die Worte. Wahrscheinlich habe ich jetzt eh schon zu viel gesagt“, redete sich Mählich in Rage.