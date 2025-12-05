ORF-Experte ärgert sich: „Um was geht es hier?“

Jetzt ist es offiziell! US-Präsident Donald Trump bekommt im Laufe der WM-Auslosung den ersten FIFA-Friedenspreis verliehen. ORF-Kommentatoren Roman Mählich und Daniel Warmuth hatten dazu was zu sagen...
„Politik und Fußball war nie zu trennen, aber so öffentlich zu publizieren, kommt mir sehr scheinheilig vor“, so Roman Mählich. „Dass man es nicht trennt, ist klar, aber dass man selbst so in die Offensive geht, finde ich komplett unnötig.“ „Da soll es um den Fußball gehen in erster Linie, da fehlen einem wirklich die Worte. Wahrscheinlich habe ich jetzt eh schon zu viel gesagt“, redete sich Mählich in Rage.
„Beste Freunde“
Auch ORF-Kommentator Daniel Warmuth fand keine netten Worte für den US-Präsidenten: „Das hat er sich intern mit Gianni (Infantino) ausgemacht, die sind anscheinend beste Freunde.“
„Eine der größten Ehren meines Lebens“
„Es ist eine der größten Ehren meines Lebens, diesen Preis verliehen zu bekommen. Wir haben unzählige Kriege beendet und Millionen von Leben gerettet“, so Donald Trump in seiner Siegerrede. Dem FIFA-Boss Gianni Infantino dankte er ebenfalls mehrfach: „Mit ihm sind die Verkaufszahlen durch die Decke gegangen.“
Kein Entzug für demokratisch geführte Städte
Donald Trump ist von seiner Drohung, demokratisch geführten Städten Spiele der Fußball-WM 2026 zu entziehen, abgerückt. „Nein, ich möchte das nicht tun.“ Falls es tatsächlich ein Problem gebe, werde man dies lösen, sagte Trump im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington. „Ich habe das in Washington D.C. und überall sonst, wo wir waren, bewiesen, also werden wir das ganz einfach in den Griff bekommen.“
Los Angeles und Seattle im Visier
Im Beisein von Weltverbandschef Gianni Infantino hatte Trump genau damit noch im November kokettiert und insbesondere Los Angeles und Seattle ins Visier genommen. Er hatte dabei angekündigt, die Austragung von Spielen in US-Städten zu untersagen, sollten sich diese nicht an die von ihm vorgeschriebenen Sicherheitsregeln halten. Infantino würde solch einen historischen Spielorttausch für ihn vornehmen, versicherte er.
Viel Prominenz bei Auslosung
Trump, Kanadas Premierminister Mark Carney und Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum kamen extra zu der Gala in die amerikanische Hauptstadt. Der US-Präsident war auf dem roten Teppich an Infantinos Seite zu sehen. Neben den politischen Verantwortlichen erschien auch reichlich Sportprominenz bei der Veranstaltung. Der einstige Football-Star Tom Brady, Kanadas Eishockey-Legende Wayne Gretzky, Basketball-Held Shaquille O‘Neal und der noch aktive Baseball-Profi Aaron Judge sind für die Ziehung der Lose vorgesehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.