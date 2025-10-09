Rapid siegt unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Stöger zufrieden

„Es war ein guter Test, den wir gegen eine gut organisierte Mannschaft letztendlich durch ein Standard-Tor gewonnen haben“, meinte Rapid-Trainer Peter Stöger. „Es war für uns vor allem auch wichtig, einigen Spielern, die zuletzt wenig Spielzeit hatten, wieder die Möglichkeit zu geben, sich zu beweisen.“