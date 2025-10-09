Rapid siegt unter Ausschluss der Öffentlichkeit

Bundesligist Rapid hat am Donnerstagvormittag ein Testspiel bei Zweitligist Admira Wacker knapp mit 1:0 für sich entschieden.
Rapid nutzte die Länderspielpause für einen Test gegen die Admira, das Spiel fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Marco Tilio sorgte in der 60. Spielminute mit einem Kopfballtreffer für das entscheidende Tor.
Stöger zufrieden
„Es war ein guter Test, den wir gegen eine gut organisierte Mannschaft letztendlich durch ein Standard-Tor gewonnen haben“, meinte Rapid-Trainer Peter Stöger. „Es war für uns vor allem auch wichtig, einigen Spielern, die zuletzt wenig Spielzeit hatten, wieder die Möglichkeit zu geben, sich zu beweisen.“
Tabellenführung verloren
Rapid musste am vergangenen Wochenende Platz eins nach dem 1:2 in Salzburg, der zweiten Niederlage in Folge in der Bundesliga, an Sturm Graz abgeben und rutschte auf den dritten Rang ab.
Duell mit Kühbauer wartet
Nach der Länderspielpause geht es am 19. Oktober mit dem Heimspiel gegen den LASK weiter. Dann geht es gegen Ex-Trainer Didi Kühbauer, der am Donnerstag als neuer Trainer der Linzer vorgestellt wurde.
