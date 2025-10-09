Literaturnobelpreis geht an László Krasznahorkai

Jury: „Fesselndes Werk inmitten apokalyptischer Schrecken“

Krasznahorkai erhält den Literaturnobelpreis laut Jurybegründung „für sein fesselndes und visionäres Werk, das inmitten apokalyptischer Schrecken die Macht der Kunst bekräftigt.“ Er sei ein „großer epischer Schriftsteller in der mitteleuropäischen Tradition von Kafka bis Thomas Bernhard und zeichnet sich durch Absurdität und groteske Exzesse aus“, heißt es weiter. Doch er habe noch mehr zu bieten: „Er orientiert sich auch östlich, indem er einen kontemplativeren, fein abgestimmten Ton anschlägt.“