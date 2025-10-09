Identitätsdiebstahl: Wer kennt dieses Sextett?

Österreichs Torwächter gegen illegale Migration
Serbien und Ungarn
Über Monate hinweg sollen sechs Unbekannte – zwei Frauen sowie vier Männer – ihr kriminelles Unwesen getrieben haben. Konkret schlossen sie mehrere Handyverträge ab und eröffneten Bankkonten unter falschem Namen. Die Wiener Polizei bittet um Hinweise.
Die Täter sollen teils bereits seit November des Vorjahres und bis zumindest einschließlich Juni 2025 aktiv gewesen sein. Sie verwendeten für ihre Straftaten gefälschte Personalausweise. „Bei den Ausweisdaten handelt es sich um gestohlene Identitäten“, so Polizeisprecherin Julia Schick.
Seitens der Polizei konnten Fotos der Tatverdächtigen gesichert werden.
Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd unter der Telefonnummer 01-31310-57800 erbeten.
