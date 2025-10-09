Toter in Graz: Arbeiter trugen keine Rettungsweste

Unfallursache weiterhin unklar

Am Donnerstag bestätigte die Polizei auf „Krone“-Anfrage, dass das Boot aus der Mur gezogen und sichergestellt wurde. Die Untersuchungen laufen demnach noch, weshalb nach wie vor keine Ursache für das Kentern des Boots feststeht. Auch eine Einvernahme der Zeugen fand noch nicht statt. „Die beiden anderen Opfer wurden gestern ins Krankenhaus gebracht, deshalb konnten wir sie noch nicht befragen“, sagt Polizeisprecher Sabri Yorgun.