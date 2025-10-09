Jugendbande randalierte in Wiener Hotel: Festnahme

Mittwochfrüh bemerkte eine Mitarbeiterin eines Hotels in Wien-Meidling mehrere Unbekannte, die sich offenbar unerlaubt Zutritt verschafft hatten – manche sollen sich sogar in Gästezimmern und am Dach versteckt haben.
Als die alarmierte Polizei gegen 7.30 Uhr anrückte, durchsuchten sie das gesamte Haus. Insgesamt sieben Jugendliche – drei Mädchen und vier Burschen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren – wurden in den Zimmern und sogar am Hoteldach entdeckt.
Jugendbande festgenommen
Fünf von ihnen sind laut Polizei bereits strafmündig und wurden vorläufig festgenommen. Eine 15-Jährige wehrte sich gegen die Festnahme und verletzte eine Polizistin leicht. Bei einer gleichaltrigen Verdächtigen wurde außerdem eine geringe Menge Drogen gefunden. Nach den Einvernahmen wurden alle Jugendlichen auf freiem Fuß angezeigt.
