Jugendbande randalierte in Wiener Hotel: Festnahme

Jugendbande festgenommen

Fünf von ihnen sind laut Polizei bereits strafmündig und wurden vorläufig festgenommen. Eine 15-Jährige wehrte sich gegen die Festnahme und verletzte eine Polizistin leicht. Bei einer gleichaltrigen Verdächtigen wurde außerdem eine geringe Menge Drogen gefunden. Nach den Einvernahmen wurden alle Jugendlichen auf freiem Fuß angezeigt.