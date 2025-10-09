Glock verbucht weniger Umsatz und Gewinn

Keine Entlastung für langjährigen Geschäftsführer

Der langjährige Geschäftsführer Günter Gigacher hingegen schied 2025 aus. Ihm wurde für 2024 keine Entlastung erteilt – „aufgrund der nach wie vor mangelnden Informationslage und eines daraus möglicherweise resultierenden Schadens für die Gesellschaft und Marke Glock“, wie es heißt.