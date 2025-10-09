Bauarbeiten: Mehrere Sperren auf A2 bei Wien

Toter in Graz: Arbeiter trugen keine Rettungsweste
Achtung auf den Straßen am Wochenende vor den Toren Wiens: Sanierungsarbeiten am Autobahnknoten Vösendorf machen mehrere Sperren notwendig.
Konkret werden nach Angaben der Asfinag die Abfahrten auf die Südautobahn (A2) in Richtung Graz gesperrt, und zwar in der Zeit von Samstag 12 Uhr bis Montag spätestens 5 Uhr.
Ebenfalls saniert wird die Abfahrt von der Wiener Außenringschnellstraße (S1) auf die A2 Richtung Süden. Die Umleitung erfolgt über den Bypass, der auch zur Shopping City Süd (SCS) und zur Anschlussstelle Mödling führt.
