Irre Geschichten, die nur der Fußball schreibt

Ein hektischer Vormittag vor dem Länderspiel gegen San Marino. Immer wieder klingelte das Handy, viele Leser schrieben auch Mails. „Verrückt! Sepp Straka sorgt in einer Weltsportart für Furore – und wird nicht Sportler des Jahres“, ärgerte sich Gerd B. aus dem Burgenland. Während sich der Schladminger Clemens M. freute: „Daniel Tschofenig ist ein würdiger Sieger, er hat die ganze Saison geliefert!“ Noch mehr Staub hingegen wirbelte eine andere Meldung auf. Was wie ein Scherz klang, ist Realität – Didi Kühbauer kehrt zum LASK zurück!