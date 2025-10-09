Nur noch digital: „Warum wird Vignette teurer?“

Aus für die klassische Klebevignette: Ab 2027 wird die Vignette nur noch digital erhältlich sein. Dennoch bleiben die aktuellen Vertriebswege erhalten. Die Digital-Vignette wird auch zukünftig sowohl klassisch an physischen Verkaufsstellen, als auch online erwerbbar sein. Wie die „Krone“-Community auf die Neuerung reagiert hat, lesen Sie hier!
Bereits jetzt werden über 75 % der Vignetten in Österreich digital erworben. Wer die Vignette nicht über den Onlineshop der Asfinag kaufen möchte, kann auch nach 2026 weiterhin an den bisherigen Verkaufsstellen Jahres-, Monats- oder Tagesvignetten erwerben.
Auch im „Krone“-Forum ändert sich für die meisten Leser mit der Umstellung somit nichts. Viele User berichten von den Vorteilen der Digital-Vignette: Kein lästiges Aufkleben und Abschaben mehr, dazu die automatische Erinnerung, eine neue Vignette zu erwerben und die Möglichkeit, bei Wechselkennzeichen mit nur einer Vignette bis zu drei Autos anmelden zu können.
„Warum wird die Vignette dann dennoch wieder teurer?“
Das Stichwort „Vignette“ löste im „Krone“-Forum neben der Begeisterung für die Digitalversion auch rege Diskussionen über die Kosten für das Autofahren an sich aus. Auch wenn Österreich ein viel zitiertes „Autofahrerland“ ist, sind die Kosten für das Fahren selbst im internationalen Vergleich enorm.
Neben der Vignette, hohen Steuern auf Diesel und Benzin und der Normverbrauchsabgabe (NoVA) fällt hierzulande auch die motorbezogene Versicherungssteuer an. So fällt für die Fortbewegung per Pkw jährlich schnell ein höherer vierstelliger Betrag an Steuern an. Folglich haben einige Leser kein Verständnis für die zusätzliche Abgabe.
„Wow, wieder eines der dringlichsten Probleme gelöst!“
Zwischen den Diskussionen über die digitale Vignette und die Kosten für Autofahrer kann man auch einen weiteren Kommentar immer wieder im Forum lesen: Das sind nicht die Themen, die Österreich momentan beschäftigen!
Dennoch wurde die Ankündigung zur reinen Digitalvignette bereits über 1000 Mal kommentiert. So unwichtig kann die Umstellung also wohl doch nicht sein…
Wie haben Sie bisher Ihre Vignette erworben? Werden Sie die Klebevignette vermissen? Wie sehr belasten die Steuern und Abgaben für das Autofahren Ihr Budget? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare rund ums Thema Auto!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.