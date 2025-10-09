Nur noch digital: „Warum wird Vignette teurer?“

Auch im „Krone“-Forum ändert sich für die meisten Leser mit der Umstellung somit nichts. Viele User berichten von den Vorteilen der Digital-Vignette: Kein lästiges Aufkleben und Abschaben mehr, dazu die automatische Erinnerung, eine neue Vignette zu erwerben und die Möglichkeit, bei Wechselkennzeichen mit nur einer Vignette bis zu drei Autos anmelden zu können.