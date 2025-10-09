18-Jähriger in Floridsdorf brutal niedergestochen

Österreichs Torwächter gegen illegale Migration
Brutale Attacke Mittwochabend in Wien-Floridsdorf: Ein 18-Jähriger wurde vor den Augen seiner Freunde von einer Gruppe unbekannter Männer angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt.
Laut ersten Ermittlungen war es kurz zuvor zu einem Gespräch zwischen dem Opfer und den Männern gekommen. Der Grund für den Streit ist bislang noch unklar. Plötzlich eskalierte die Situation, als einer der Unbekannten auf den jungen Mann einstach.
Fahndung erfolglos
Nach der Tat flüchtete die gesamte Gruppe. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften blieb erfolglos. Der 18-Jährige wurde mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.
