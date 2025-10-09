Fast jede 2. Frau ist stark psychisch belastet

Höchste Belastung in der Lebensmitte

In der Gruppe der 25- bis 34-Jährigen fühlen sich 62 Prozent stark betroffen, in der Gruppe 35 bis 44 Jahre 59 Prozent, und in der Gruppe 45 bis 54 liegt der Wert noch höher bei 64 Prozent. Ab 55 nimmt die Belastung ab – auf 33 Prozent bei den 55- bis 64-Jährigen und 15 Prozent bei den 65- bis 75-Jährigen. In der ältesten Gruppe geben besonders viele an, gar keine Belastung zu verspüren (rund 45 Prozent). In der jüngsten Gruppe hingegen werden Symptome besonders häufig genannt, etwa innere Unruhe (rund 70 Prozent).