Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Stammtisch

Fußballgrößen treffen und Champions League schauen

Fußball National
09.10.2025 13:56
Max Hagmayr, Christoph Peschek und Christian Stumpf (von links) diskutieren in Linz bei ADMIRAL.
Max Hagmayr, Christoph Peschek und Christian Stumpf (von links) diskutieren in Linz bei ADMIRAL.(Bild: GEPA)

Der nächste „Krone“-Sportstammtisch steht an. Diesmal am 22. Oktober in der ADMIRAL Sportbar in Linz. Mit Größen des Fußballs wie Christoph Peschek, Max Hagmayr und Christian Stumpf diskutieren und danach bei Getränken Champions League schauen – mit ein bisschen Glück sind Sie dabei (siehe Gewinnspielformular unten).

0 Kommentare

Mit dem Stammtisch sucht die „Krone“ den noch engeren Kontakt zu ihren Lesern und Usern. Mit uns gehen die Kapazunder des heimischen Sports mit den Fans und Konsumenten auf Tuchfühlung. So auch am 22. Oktober. Gemeinsam mit ADMIRAL holt die „Krone“ Blau-Weiß-Linz-Geschäftsführer Christoph Peschek, Spielerberater Max Hagmayr sowie Rapid- und Linz-Legende Christian „Büffel“ Stumpf in die ADMIRAL-Sportbar. Mit am Podium: „Krone“-Sportchef Peter Moizi. Moderiert von krone.at-Sportressortleiter Michael Fally, werden in gewohnt launiger und dennoch seriöser Manier aktuelle Entiwcklungen im österreichischen und internationalen Fußball unter die Lupe genommen und diskutiert.

Michael Fally(li.) und Peter Moizi sind mit von der Stammtisch-Partie.
Michael Fally(li.) und Peter Moizi sind mit von der Stammtisch-Partie.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Tickets gewinnen!
Danach ist Champions-League-Time angesagt. Die Gewinner unserer Verlosung lassen den Abend mit den Stargästen ausklingen, während an den Bildschirmen Mbappe, Kane, Salah, Woltemade und Co. um die CL-Millionen zangeln. Der perfekt Abend für jeden Fußballfan – wir verlosen 10x2 Plätze, hier können Sie am Gewinnspiel teilnehmen:

Wir wünschen viel Glück und ggf. viel Spaß beim „Krone“-Stammtisch in Linz!

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Christoph Peschek
Linz
Champions League
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
136.146 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
136.091 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
131.530 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1344 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1193 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1172 mal kommentiert
Mehr Fußball National
Duell mit Zwergstaat
ÖFB-Gegner: Ein Dutzend ist in 5. Liga ohne Punkt
Kühbauer zum LASK
„Das gibt‘s nur beim FC Hollywood von Österreich“
„Krone“-Stammtisch
Fußballgrößen treffen und Champions League schauen
Didis Transfer-Bombe
Irre Geschichten, die nur der Fußball schreibt
„Ein guter Test“
Rapid siegt unter Ausschluss der Öffentlichkeit
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf