Fußballgrößen treffen und Champions League schauen

Der nächste „Krone“-Sportstammtisch steht an. Diesmal am 22. Oktober in der ADMIRAL Sportbar in Linz. Mit Größen des Fußballs wie Christoph Peschek, Max Hagmayr und Christian Stumpf diskutieren und danach bei Getränken Champions League schauen – mit ein bisschen Glück sind Sie dabei (siehe Gewinnspielformular unten).
Mit dem Stammtisch sucht die „Krone“ den noch engeren Kontakt zu ihren Lesern und Usern. Mit uns gehen die Kapazunder des heimischen Sports mit den Fans und Konsumenten auf Tuchfühlung. So auch am 22. Oktober. Gemeinsam mit ADMIRAL holt die „Krone“ Blau-Weiß-Linz-Geschäftsführer Christoph Peschek, Spielerberater Max Hagmayr sowie Rapid- und Linz-Legende Christian „Büffel“ Stumpf in die ADMIRAL-Sportbar. Mit am Podium: „Krone“-Sportchef Peter Moizi. Moderiert von krone.at-Sportressortleiter Michael Fally, werden in gewohnt launiger und dennoch seriöser Manier aktuelle Entiwcklungen im österreichischen und internationalen Fußball unter die Lupe genommen und diskutiert.
Tickets gewinnen!
Danach ist Champions-League-Time angesagt. Die Gewinner unserer Verlosung lassen den Abend mit den Stargästen ausklingen, während an den Bildschirmen Mbappe, Kane, Salah, Woltemade und Co. um die CL-Millionen zangeln. Der perfekt Abend für jeden Fußballfan – wir verlosen 10x2 Plätze, hier können Sie am Gewinnspiel teilnehmen:
Wir wünschen viel Glück und ggf. viel Spaß beim „Krone“-Stammtisch in Linz!
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.