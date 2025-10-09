Fußballgrößen treffen und Champions League schauen

Mit dem Stammtisch sucht die „Krone“ den noch engeren Kontakt zu ihren Lesern und Usern. Mit uns gehen die Kapazunder des heimischen Sports mit den Fans und Konsumenten auf Tuchfühlung. So auch am 22. Oktober. Gemeinsam mit ADMIRAL holt die „Krone“ Blau-Weiß-Linz-Geschäftsführer Christoph Peschek, Spielerberater Max Hagmayr sowie Rapid- und Linz-Legende Christian „Büffel“ Stumpf in die ADMIRAL-Sportbar. Mit am Podium: „Krone“-Sportchef Peter Moizi. Moderiert von krone.at-Sportressortleiter Michael Fally, werden in gewohnt launiger und dennoch seriöser Manier aktuelle Entiwcklungen im österreichischen und internationalen Fußball unter die Lupe genommen und diskutiert.