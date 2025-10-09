Vor der Kamera, hinter der Kamera: Alle turnen mit

Donnerstag ist Sesseltag, mittlerweile ein alter Klassiker. Philipp zeigt Übungen, die auch im Sitzen funktionieren und viel bringen, dazwischen steht er aber auch gern auf, weil wir sowieso alle zu viel sitzen. Hinter der Kamera wird im Studio übrigens auch mitgeturnt!
