Österreichs Torwächter gegen illegale Migration

Zum EU-Beitritt noch ein langer Weg

Was Serbiens EU-Beitritt betrifft, ist noch ein langer Weg zu gehen, wie Plakolm sagt. Ihr serbischer Amtskollege Nemanja Starović ist optimistisch: „Unsere Absicht ist es, bis Ende 2026 den gesamten EU-Rechtsbestand vollständig umzusetzen. Diesen ehrgeizigen Plan verfolgen wir, aber wir sind uns bewusst, dass noch ein langer Weg vor uns liegt.“ Er weist aber auch auf eine der größten Hürden, den Kosovo-Konflikt, hin. „Es ist kein Geheimnis, dass Serbien vor besonderen Herausforderungen steht. Wir das einzige Kandidatenland, dessen territoriale Integrität offen infrage gestellt wird. Das kann man natürlich nicht ignorieren. Wir wünschen uns jedoch gleiche Wettbewerbsbedingungen für die Kandidatenländer.“