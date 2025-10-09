Ferrari begeht Tabubruch und fährt nun elektrisch

Das Auto verfügt über vier Türen und vier Sitze, einen Motor mit über 1000 PS, eine Reichweite von mehr als 530 Kilometern sowie eine Höchstgeschwindigkeit von 310 km/h.

Vorgestellt wurde das Modell am Donnerstag im Rahmen des „Capital Markets Day“ in Maranello. Es stellt einen wichtigen Meilenstein in Ferraris Strategie der technologischen Neutralität dar.