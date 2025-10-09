Ferrari begeht Tabubruch und fährt nun elektrisch

Der erste Elektro-Ferrari der Geschichte nimmt Gestalt an. Im Frühjahr 2026 stellt der Sportwagenbauer sein erstes Modell ohne Verbrenner vor. Schon jetzt gibt es erste Details des Elektro-GT. Die Erwartungen der Fans sind gigantisch.
Das Auto verfügt über vier Türen und vier Sitze, einen Motor mit über 1000 PS, eine Reichweite von mehr als 530 Kilometern sowie eine Höchstgeschwindigkeit von 310 km/h.
Vorgestellt wurde das Modell am Donnerstag im Rahmen des „Capital Markets Day“ in Maranello. Es stellt einen wichtigen Meilenstein in Ferraris Strategie der technologischen Neutralität dar.
„Kundenbasis vergrößern“
„Heute ist ein historischer Tag. Dieses Modell wird unser Portfolio erweitern – und es ist eine Gelegenheit, unsere Kundenbasis zu vergrößern“, sagte CEO Benedetto Vigna. Das Fahrzeug sei das Ergebnis jahrelanger Forschung, die 2009 mit hybriden Lösungen begann, inspiriert von der Formel 1. Vigna erklärte, dass die Entscheidung für ein vollelektrisches Modell auch darauf beruhe, den Kunden alle verfügbaren Antriebstechnologien anzubieten – Verbrenner, Hybrid und Elektro.
Der neue Ferrari Elettrica zeigt erneut unseren Anspruch, technologischen Fortschritt mit kreativem Design und handwerklicher Perfektion zu verbinden.
Ferrari-Präsident John Elkann
Weltpremiere des Modells im Frühjahr 2026
„Wir wollen Menschen in die Ferrari-Familie aufnehmen, die ausschließlich Elektroautos fahren möchten – und dennoch das Ferrari-Erlebnis suchen“, erklärte der Konzernchef. Anfang 2026 soll ein erster Einblick in das Interieur-Design des Fahrzeugs gewährt werden, einige Monate später ist die Weltpremiere des Modells geplant.
„Der neue Ferrari Elettrica zeigt erneut unseren Anspruch, technologischen Fortschritt mit kreativem Design und handwerklicher Perfektion zu verbinden. Dieses Modell ist Ausdruck unseres unvergleichlichen Know-hows in der Fahrzeugintegration“, sagte Ferrari-Präsident John Elkann.
