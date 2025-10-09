Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erste Details bekannt

Ferrari begeht Tabubruch und fährt nun elektrisch

Motor
09.10.2025 13:08
(Bild: boryanam - stock.adobe.com)

Der erste Elektro-Ferrari der Geschichte nimmt Gestalt an. Im Frühjahr 2026 stellt der Sportwagenbauer sein erstes Modell ohne Verbrenner vor. Schon jetzt gibt es erste Details des Elektro-GT. Die Erwartungen der Fans sind gigantisch. 

0 Kommentare

Das Auto verfügt über vier Türen und vier Sitze, einen Motor mit über 1000 PS, eine Reichweite von mehr als 530 Kilometern sowie eine Höchstgeschwindigkeit von 310 km/h.

Vorgestellt wurde das Modell am Donnerstag im Rahmen des „Capital Markets Day“ in Maranello. Es stellt einen wichtigen Meilenstein in Ferraris Strategie der technologischen Neutralität dar.

„Kundenbasis vergrößern“
„Heute ist ein historischer Tag. Dieses Modell wird unser Portfolio erweitern – und es ist eine Gelegenheit, unsere Kundenbasis zu vergrößern“, sagte CEO Benedetto Vigna. Das Fahrzeug sei das Ergebnis jahrelanger Forschung, die 2009 mit hybriden Lösungen begann, inspiriert von der Formel 1. Vigna erklärte, dass die Entscheidung für ein vollelektrisches Modell auch darauf beruhe, den Kunden alle verfügbaren Antriebstechnologien anzubieten – Verbrenner, Hybrid und Elektro.

Zitat Icon

Der neue Ferrari Elettrica zeigt erneut unseren Anspruch, technologischen Fortschritt mit kreativem Design und handwerklicher Perfektion zu verbinden.

Ferrari-Präsident John Elkann

Weltpremiere des Modells im Frühjahr 2026
„Wir wollen Menschen in die Ferrari-Familie aufnehmen, die ausschließlich Elektroautos fahren möchten – und dennoch das Ferrari-Erlebnis suchen“, erklärte der Konzernchef. Anfang 2026 soll ein erster Einblick in das Interieur-Design des Fahrzeugs gewährt werden, einige Monate später ist die Weltpremiere des Modells geplant.

Lesen Sie auch:
Kommt aus neuem Werk
So teuer wird Ferraris erster Elektro-Sportwagen
19.06.2024
Enzo? LaFerrari?
Ferrari F80: So stark war keiner seiner Vorgänger
23.10.2024
Legende wiederbelebt
Mit über 1000 PS: Ferrari bringt Testarossa zurück
10.09.2025

„Der neue Ferrari Elettrica zeigt erneut unseren Anspruch, technologischen Fortschritt mit kreativem Design und handwerklicher Perfektion zu verbinden. Dieses Modell ist Ausdruck unseres unvergleichlichen Know-hows in der Fahrzeugintegration“, sagte Ferrari-Präsident John Elkann.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die neue Generation
Audi Q3: Fahrfreude, Stirnrunzeln und viel Design
Bugatti geschlagen
Fast 500 km/h: BYD hat schnellstes Auto der Welt!
Der Smart #5 verfügt über rahmenlose Türen.
Nervt und verwöhnt
Smart #5 Brabus: Damit hat kaum jemand gerechnet!
Legende wiederbelebt
Mit über 1000 PS: Ferrari bringt Testarossa zurück
Überraschendes Feature
Gurt statt Helm: So cool ist BMWs Käfig-Scooter
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
136.142 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
135.849 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
130.291 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1333 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Neue Steuern? Ein Nachsatz als Sprengsatz
1177 mal kommentiert
Im Wahlkampf stets vehemente Forderungen nach Vermögenssteuern: Andreas Babler
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1169 mal kommentiert
Mehr Motor
Erste Details bekannt
Ferrari begeht Tabubruch und fährt nun elektrisch
Kommen Kaufanreize?
Autobranche-Krise: Nun will Merz den Turbo zünden
Harte Bewertung
ARBÖ-Winterreifentest: Nur 50% sind empfehlenswert
Tiguan-Jäger
Nissan Qashqai: Neuer Antrieb macht ihn sparsam
Ab 2027 nur digital
Regierung beschließt Aus für Klebevignette

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf