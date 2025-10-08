Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neuer Vorstand gesucht

Hypo-Boss Michel Haller verlängert Vertrag nicht

Vorarlberg
08.10.2025 16:25
Michel Haller geht als Kapitän der Hypo-Landesbank von Bord.
Michel Haller geht als Kapitän der Hypo-Landesbank von Bord.(Bild: Mathis Fotografie)

Der Vorstandsvorsitzende der Hypo Vorarlberg, Michel Haller, wird seine Tätigkeit mit dem Auslaufen seines Vertrags Ende 2026 beenden. Er werde sich nicht mehr um eine Vertragsverlängerung bewerben und sich neu orientieren, teilte die Bank am Mittwoch mit. Gründe für das Ausscheiden wurden nicht genannt. 

0 Kommentare

Haller sitzt seit 2012 im Vorstand der Hypo Vorarlberg und übernahm 2017 den Vorsitz. Zu seinen Aufgaben zählen vor allem das Kreditmanagement für Firmen- und Privatkunden sowie die Gesamtbankrisikosteuerung. Bis zum Ende seiner Amtszeit werde Haller seine Aufgaben bei der Bank weiter wahrnehmen, hieß es seitens des Geldinstituts. Die Suche nach einem Nachfolger sei bereits angelaufen, die Ausschreibung soll so schnell wie möglich erfolgen.

Keine bösen Worte, aber unterschiedliche Auffassungen
Über die Gründe für Hallers Abschied kann nur spekuliert werden. Ein offenes Zerwürfnis soll es jedenfalls nicht gegeben haben: „Wir respektieren die persönliche Entscheidung von Michel Haller und bedanken uns schon heute bei ihm für die vertrauensvolle Zusammenarbeit über ein ganzes Jahrzehnt als Vorsitzender. Gemeinsam werden wir für einen guten Übergang sorgen“, ließ der Aufsichtsratsvorsitzende Alfred Geismayr wissen. Allerdings dürfte es bankintern sehr wohl geknistert haben. Von langer Hand vorbereitet hat Haller seinen Abschied nämlich nicht: In den vergangenen Wochen haben er und der Aufsichtsrat Gespräche über seine persönliche Zukunft sowie die Ausrichtung der Landesbank geführt. Haller dazu:  „Der Austausch hat immer auf Augenhöhe und professionell im Sinne der Bank stattgefunden. Schlussendlich habe ich darauf basierend meinen Entschluss gefasst.“

Die Hypo-Landesbank hat in den vergangenen Jahren immer wieder für Negativschlagzeilen gesorgt.
Die Hypo-Landesbank hat in den vergangenen Jahren immer wieder für Negativschlagzeilen gesorgt.(Bild: Hypo Bank Vorarlberg)

Kredite an Signa-Gruppe sorgten für Diskussionen
Spannungen innerhalb der Bank und unterschiedliche Auffassungen über deren Strategie gibt es bereits seit Längerem. Besonders die Vergabe von Krediten an die inzwischen insolvente Signa-Gruppe durch die Hypo sorgten für eine intensive Debatte Rolle der Landesbank – die Hypo steht zu knapp 77 Prozent in Landeseigentum. Die Höhe eines möglichen Verlusts der Hypo durch diese Kredite ist noch offen, die Bank erhöhte ihre Risikovorsorge im Jahresabschluss 2023 vorsorglich von 10 auf 75 Millionen Euro. Haller selbst wies ein Fehlverhalten der Bank immer zurück: „Die Kreditentscheidung war zum Zeitpunkt der Vergabe gut begründbar.“ Ganz anders lautete hingegen der Befund des Landes-Rechnungshofs, der unter anderem beanstandete, dass die Bank „zu großes Vertrauen“ bei der Vergabe dieser Kredite in die Signa-Gruppe gelegt hätte.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
7° / 14°
Symbol wolkig
Bludenz
8° / 18°
Symbol heiter
Dornbirn
8° / 16°
Symbol wolkig
Feldkirch
7° / 17°
Symbol heiter

krone.tv

In Paderborn hat ein 25-Jähriger eine Schülerin in einem Berufskolleg mit einem Messer ...
Alarm an Berufskolleg
Mitschüler stach auf Schülerin in Deutschland ein
Die deutsche Autoindustrie (im Bild Autos vom BMW) kommt nicht aus der Krise.
Krise in Autobranche
Deutsche Ministerin: Hilfe nur gegen Jobgarantie
Der deutsche Baustoffhersteller Knauf ist weiterhin in Russland aktiv.
Verhandlungen gestoppt
Knauf bekommt Russland-Geschäft nicht los
Am Mittwoch hatte ein Mann das Wohnhaus seiner Eltern in München angezündet. Nun hat die Polizei ...
Vater getötet
Brandanschlag in München: Neuer Drohbrief entdeckt
123 Shared Mobility GmbH gab den Rückzug des Flottenpartners als Begründung an.
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Beliebtes Skigebiet führt Limit bei Tickets ein
135.140 mal gelesen
Der Blick auf den Passo Grosso wird künftig für weniger Skiurlauber möglich sein – künftig gilt ...
Gericht
Teichtmeister nach Oktoberfest festgenommen
134.221 mal gelesen
Florian Teichtmeister wurde im September 2023 rechtskräftig wegen des Besitzes pornografischer ...
Steiermark
Strache-Scheidung wird für drei Steirerinnen teuer
121.213 mal gelesen
Der ehemalige Vizekanzler Heinz-Christian Strache
Oberösterreich
Posten-Causa: Wöginger kommt mit Diversion davon
1632 mal kommentiert
ÖVP-Klubobmann Wöginger nahm das Diversionsangebot am Dienstag an. 
Tierecke News
EU-Parlament verbietet „Veggie-Burger“
1274 mal kommentiert
Jetzt wird’s wirklich kurios in der EU: Wer künftig einen Veggie-Burger oder ein ...
Innenpolitik
Regierung beschließt Aus für Klebevignette
1093 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
Prozess in Feldkirch
„Ich bin schuldig. Bestrafen Sie mich!“
Neuer Vorstand gesucht
Hypo-Boss Michel Haller verlängert Vertrag nicht
Mangelnde Rentabilität
Restaurant im Montforthaus schließt mit Jahresende
Über 11.500 Starter
Der Dreiländer-Marathon schreibt wieder Geschichte
Nicht anfassen!
Feldhase in Vorarlberg mit Hasenpest infiziert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf