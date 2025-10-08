Hypo-Boss Michel Haller verlängert Vertrag nicht

Haller sitzt seit 2012 im Vorstand der Hypo Vorarlberg und übernahm 2017 den Vorsitz. Zu seinen Aufgaben zählen vor allem das Kreditmanagement für Firmen- und Privatkunden sowie die Gesamtbankrisikosteuerung. Bis zum Ende seiner Amtszeit werde Haller seine Aufgaben bei der Bank weiter wahrnehmen, hieß es seitens des Geldinstituts. Die Suche nach einem Nachfolger sei bereits angelaufen, die Ausschreibung soll so schnell wie möglich erfolgen.

Keine bösen Worte, aber unterschiedliche Auffassungen

Über die Gründe für Hallers Abschied kann nur spekuliert werden. Ein offenes Zerwürfnis soll es jedenfalls nicht gegeben haben: „Wir respektieren die persönliche Entscheidung von Michel Haller und bedanken uns schon heute bei ihm für die vertrauensvolle Zusammenarbeit über ein ganzes Jahrzehnt als Vorsitzender. Gemeinsam werden wir für einen guten Übergang sorgen“, ließ der Aufsichtsratsvorsitzende Alfred Geismayr wissen. Allerdings dürfte es bankintern sehr wohl geknistert haben. Von langer Hand vorbereitet hat Haller seinen Abschied nämlich nicht: In den vergangenen Wochen haben er und der Aufsichtsrat Gespräche über seine persönliche Zukunft sowie die Ausrichtung der Landesbank geführt. Haller dazu: „Der Austausch hat immer auf Augenhöhe und professionell im Sinne der Bank stattgefunden. Schlussendlich habe ich darauf basierend meinen Entschluss gefasst.“