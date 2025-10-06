Trotz Produktionssteigerung: Ölpreise ziehen an

Am Montag kletterte der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent auf 65,37 US-Dollar, ein Anstieg um 84 Cent gegenüber dem Vortag. Auch die US-Sorte WTI verteuerte sich um 81 Cent auf 61,69 Dollar pro Fass. Diese Reaktion folgt auf die Ankündigung der OPEC+, die Fördermenge ab November täglich um 137.000 Barrel zu erhöhen – ein vergleichsweise kleiner Schritt.