Trotz Produktionssteigerung: Ölpreise ziehen an

Die Ölpreise sind nach der jüngsten Fördermengenerhöhung der OPEC+ spürbar gestiegen – doch woran liegt das genau? Trotz einer moderaten Ausweitung nähern sich die Preise für Rohöl einem neuen Impuls, der den Markt in Bewegung bringt. Der genaue Einfluss dieser Entscheidung auf Verbraucher und Wirtschaft bleibt spannend.
Am Montag kletterte der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent auf 65,37 US-Dollar, ein Anstieg um 84 Cent gegenüber dem Vortag. Auch die US-Sorte WTI verteuerte sich um 81 Cent auf 61,69 Dollar pro Fass. Diese Reaktion folgt auf die Ankündigung der OPEC+, die Fördermenge ab November täglich um 137.000 Barrel zu erhöhen – ein vergleichsweise kleiner Schritt.
Ölkartell setzt Strategie fort
Das Ölkartell unter Führung von Saudi-Arabien und Russland erklärte die Entscheidung mit stabilen globalen Wirtschaftsaussichten und niedrigen Lagerbeständen bei Öl. Die OPEC+-Gruppe umfasst neben diesen beiden Ländern auch Algerien, den Irak, Kasachstan, Kuwait, Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate.
Durch die moderate Erhöhung setzt die Organisation ihre Strategie fort, die bis dato vorgenommenen Förderkürzungen nach und nach zurückzunehmen.
Marktanalyst Chris Weston von der Pepperstone Group bewertete die Maßnahme als „am unteren Rand der Erwartungen“ und erklärte den Preisanstieg vor allem mit taktischen Käufen von Händlern, die von der Höhe der Förderausweitung überrascht wurden.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.