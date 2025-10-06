Vorteilswelt
OPEC hat entschieden

Trotz Produktionssteigerung: Ölpreise ziehen an

Wirtschaft
06.10.2025 09:43
Die Ölpreise reagieren mit einem Anstieg auf die jüngste OPEC-Ankündigung.
Die Ölpreise reagieren mit einem Anstieg auf die jüngste OPEC-Ankündigung.(Bild: AP/Ronald Zak)

Die Ölpreise sind nach der jüngsten Fördermengenerhöhung der OPEC+ spürbar gestiegen – doch woran liegt das genau? Trotz einer moderaten Ausweitung nähern sich die Preise für Rohöl einem neuen Impuls, der den Markt in Bewegung bringt. Der genaue Einfluss dieser Entscheidung auf Verbraucher und Wirtschaft bleibt spannend.

Am Montag kletterte der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent auf 65,37 US-Dollar, ein Anstieg um 84 Cent gegenüber dem Vortag. Auch die US-Sorte WTI verteuerte sich um 81 Cent auf 61,69 Dollar pro Fass. Diese Reaktion folgt auf die Ankündigung der OPEC+, die Fördermenge ab November täglich um 137.000 Barrel zu erhöhen – ein vergleichsweise kleiner Schritt.

Ölkartell setzt Strategie fort
Das Ölkartell unter Führung von Saudi-Arabien und Russland erklärte die Entscheidung mit stabilen globalen Wirtschaftsaussichten und niedrigen Lagerbeständen bei Öl. Die OPEC+-Gruppe umfasst neben diesen beiden Ländern auch Algerien, den Irak, Kasachstan, Kuwait, Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate.

Durch die moderate Erhöhung setzt die Organisation ihre Strategie fort, die bis dato vorgenommenen Förderkürzungen nach und nach zurückzunehmen.

Marktanalyst Chris Weston von der Pepperstone Group bewertete die Maßnahme als „am unteren Rand der Erwartungen“ und erklärte den Preisanstieg vor allem mit taktischen Käufen von Händlern, die von der Höhe der Förderausweitung überrascht wurden.

OPEC hat entschieden
Trotz Produktionssteigerung: Ölpreise ziehen an
Tausende Beschwerden
123-Transporter beantragte Insolvenzverfahren
Krone Plus Logo
Stiftungsdokumente
Benkos Bunker: Wer wie viel Geld kassieren sollte
Mittel gegen Teuerung?
Experte: „Man muss sich nur umschauen in Europa“
Für Jubiläumsjahr
Trump wünscht sich eine eigene Ein-Dollar-Münze
