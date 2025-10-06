Babyboomer vs. Gen Z: So liebt Österreich wirklich

Babyboomer: Der stille Abschied vom Sex

Ganz anders die Generation 50+: Viele Babyboomer zeigen sich zurückhaltend, wenn es um Intimität geht. 22 Prozent haben überhaupt keinen Sex mehr, und 16 Prozent nur seltener als einmal im Monat. Der Großteil wollte bei der Studie gar keine Angabe dazu machen. Gespräche über Sex in Beziehungen oder im Freundeskreis? Eher selten.