Horror-Unfall bei Alkofahrt: 17-Jähriger tot

Das Fahrzeug kam gegen 1.50 Uhr rechts von der Fahrbahn ab und prallte zunächst mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto um die eigene Achse geschleudert und prallte mit der linken Seite gegen einen weiteren Baum.

Am Unfallort verstorben

Der 18-jährige Lenker aus dem Bezirk Scheibbs blieb ebenso wie ein 15-jähriger Mitfahrer unverletzt. Der Beifahrer (18) musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Für den 17-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten kam aber jede Hilfe zu spät: Er erlag noch am Unfallort vor den Augen der Freunde seinen Verletzungen.