Lenker ohne Schein

Horror-Unfall bei Alkofahrt: 17-Jähriger tot

Niederösterreich
04.10.2025 09:48
(Bild: Freiwillige Feuerwehr St.Georgen/Ybbsfelde)

Ein lustiger Abend mit Freunden endete Samstagfrüh in Ferschnitz im Bezirk Amstetten (Niederösterreich) in einer Tragödie: Der Lenker (18) des mit drei weiteren Freunden besetzten Pkw kam von der Straße ab, der Wagen krachte gegen zwei Bäume. Für einen 17-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Dabei hätte der Fahrer gleich aus zwei Gründen nicht hinter dem Lenkrad sitzen dürfen.

Das Fahrzeug kam gegen 1.50 Uhr rechts von der Fahrbahn ab und prallte zunächst mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto um die eigene Achse geschleudert und prallte mit der linken Seite gegen einen weiteren Baum.

Am Unfallort verstorben
Der 18-jährige Lenker aus dem Bezirk Scheibbs blieb ebenso wie ein 15-jähriger Mitfahrer unverletzt. Der Beifahrer (18) musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Für den 17-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten kam aber jede Hilfe zu spät: Er erlag noch am Unfallort vor den Augen der Freunde seinen Verletzungen.

Besonders tragisch: Der Lenker hätte gleich aus zwei Gründen nicht am Steuer sitzen dürfen. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv, außerdem besitzt er laut Polizei gar keinen Führerschein. Weitere Ermittlungen laufen.

