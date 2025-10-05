Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Dramatischer Befund

„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“

Innenpolitik
05.10.2025 11:55
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa ...
Illegale Einwanderer im Burgenland (Archivbild) – ein Trojanisches Pferd sei nach Europa gelassen worden, heißt es Jahre später.(Bild: P. Huber)

„Europa hat seine christlich-jüdischen Wurzeln vergessen – und bezahlt nun den Preis.“ Der Vizepräsident der Israelitischen Kultusgemeinde findet in einer aktuellen Stellungnahme klare Worte. Er spreche für sich selbst und nicht für die IKG, wie er betont.

0 Kommentare

„Während radikale Kräfte von außen ungehindert eindringen, wird im Inneren unsere Gesellschaft durch die extreme Linke, den naiven Liberalismus und die Woke-Ideologie geschwächt.“

Ein dramatischer Befund von Michael Galibov, Vizepräsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG). Der 1980 in Wien geborene Galibov hat seine Gedanken in der aktuellen Ausgabe der jüdischen Zeitschrift „Jachnd“ festgehalten und mit der „Krone“ darüber gesprochen. 

Michael Galibov ist auch Mitbegründer des Instituts Trialog für „interkulturelle Begegnung“.
Michael Galibov ist auch Mitbegründer des Instituts Trialog für „interkulturelle Begegnung“.(Bild: Privat / IKG)

Und er bezieht sich neben dem Gaza-Konflikt auch auf die jüngsten Attentate auf Juden in England oder Frankreich. Und auf die teils ungezügelte Zuwanderung aus fremden Kulturen. „Das, wofür Generationen gekämpft haben: Sicherheit, Identität, Tradition, Kultur, jüdisches Leben – und unsere Familienwerte“ sei in Gefahr. Fazit: „Die christlich-jüdisch geprägte Kultur, gewachsen über Jahrhunderte, fällt auseinander.“

Lesen Sie auch:
Die Influencerinnen prägen das religiöse Bewusstsein einer jungen, digitalen Generation.
Krone Plus Logo
Strenge Regeln
Wie Influencerinnen Islam als Lifestyle verkaufen
05.10.2025
„Krone“-Kommentar
Wokeness, die einem den Magen umdreht
05.07.2025

„Trojanisches Pferd“ und „Tore der Toleranz“
2015 habe man einen historischen Fehler begangen: Die Tore der Toleranz seien zu weit geöffnet worden – „und damit das Trojanische Pferd nach Europa gelassen“. Integration scheitere, Spannungen würden zunehmen, Sozialleistungen große Löcher ins Budget reißen, zudem wachsender Antisemitismus/Judenhass.

Die Folgen: überfüllte Unterkünfte, kulturelle Konflikte, die Werte der westlichen Welt mit Füßen getreten. Gleichzeitig fühlten sich immer mehr Einheimische fremd im eigenen Land. Vor allem in diversen Wiener Bezirken. Galibov: „Europa wird durch den unkontrollierten Zuzug radikaler Kräfte und durch die Selbstzerstörung im Inneren geschwächt. Dort, wo man vorgibt, für Freiheit und Gerechtigkeit zu kämpfen, unterstützt man in Wahrheit die Feinde dieser Werte – und macht sich zum Komplizen von Terroristen.“ 

Porträt von Erich Vogl
Erich Vogl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Menschen kämpfen gegen Wind und Regen, während sie die Straße entlanggehen, als der Sturm am 5. ...
Starke Unwetter
Sturmchaos in Europa: Flüge und Fähren gestrichen
Nach der Sichtung von Drohnen ist der Betrieb des Flughafens in München vorübergehend lahmgelegt ...
Flughafen lahmgelegt
Was wir über die Drohnen in München wissen
Nach Drohnensichtungen hat der Flughafen München Samstagfrüh seinen Betrieb wieder aufgenommen.
Drohnen in der Nähe
Flughafen München nimmt Betrieb wieder auf
Brenzlige Situation
Pilot landet Flugzeug ohne Bugfahrwerk sicher
Ungewöhnlich früh
Wintereinbruch am Balkan: Halber Meter Neuschnee
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Pkw fliegt über Brücke in den Inn: Lenker tot!
114.496 mal gelesen
Ein erstes Bild von der Unfallstelle.
Star-Style
Klum schockt Paris – im durchsichtigen Nacktkleid
100.945 mal gelesen
So gestylt hat man Heidi Klum vermutlich zum ersten Mal gesehen ...
Niederösterreich
Horror-Unfall bei Alkofahrt: 17-Jähriger tot
91.175 mal gelesen
Nächtliches Verkehrsdrama im Bezirk Amstetten
Ausland
Polizei forschte Drohnenpilot in Frankfurt aus
893 mal kommentiert
Symbolbild
Ausland
Söder reicht es: „Alle Drohnen sofort abschießen!“
870 mal kommentiert
Außenpolitik
Rechtspopulisten gewinnen klar bei Tschechien-Wahl
852 mal kommentiert
Andrej Babis jubelt über Platz eins für seine Partei.
Mehr Innenpolitik
Kairo als Hoffnung?
Israel und Hamas entsenden Verhandlungsteams
Dramatischer Befund
„Europa hat Wurzeln vergessen – und zahlt Preis“
Kritik an Verfahren
Syrer wählen zum ersten Mal seit Ende von Regime
Rauswurf verwundert
Sogar ÖVP-Urgestein nimmt nun Dornauer in Schutz
Spricht von „Krieg“
Trump entsendet Nationalgarde nach Chicago
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf