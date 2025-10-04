Pkw fliegt von Brücke in den Inn: Lenker tot!

Unfalltragödie am Samstagnachmittag in Hall in Tirol: Bei der Autobahn-Abfahrt Hall-West stürzte ein Auto von einer Brücke in den Inn. Ein Großeinsatz war die Folge – sogar die Autobahn musste gesperrt werden. Für den Autoinsassen kam jede Hilfe zu spät.
Der Unfall ereignete sich kurz vor 15 Uhr. Im Bereich der Autobahnabfahrt Hall-West stürzte ein Auto rund 20 Meter von der Brücke in den Fluss. Die Inntalautobahn in Fahrtrichtung Oberland wurde gesperrt. Bilder von Asfinag-Webcams zeigten, dass sich rasch ein langer Stau gebildet hatte.
Großeinsatz mit Wasserrettung, Helis und Co.
Ein Großeinsatz wurde in die Wege geleitet. Laut „Krone“-Informationen soll es den abgestürzten Pkw noch weiter im Fluss abgetrieben haben, ehe er fünf Meter vom Ufer entfernt hängen blieb.
Die Feuerwehr barg das Wrack mit Unterstützung der Wasserrettung. Der Insasse wurde aus dem Auto befreit. Für den Lenker kam aber leider jede Hilfe zu spät. Eine Reanimation sei erfolglos verlaufen, die die „Krone“ vor Ort von Einsatzkräften hörte.
Neben Feuerwehr und Wasserrettung waren auch das Rote Kreuz, die Polizei und Notarzthubschrauber zur Unfallstelle angerückt. Die Leitstelle Tirol hatte gegen 14.50 Uhr die Unfall-Alarmmeldung „VU Gewässer“ ausgeschickt.
Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.
Kommentare
