Bezos und Sánchez: Romantik-Wochenende in Paris

Wenn Geld keine Rolle spielt – und Liebe das schönste Accessoire ist! Jeff Bezos (61) und seine glamouröse Ehefrau Lauren Sánchez Bezos (55) verbrachten ein Wochenende in Paris, das direkt aus einem Hollywoodfilm stammen könnte: Romantische Dinner, Kunstgenuss und Modezauber – alles mit der eleganten Leichtigkeit, wie sie nur die Stadt der Liebe versprüht.
„Hello Paris… oh how I missed you.“ Mit diesen Worten ließ Lauren auf Instagram die Welt an ihrer Paris-Sehnsucht teilhaben. In einem grauen, taillierten Kostüm posierte sie in ihrem Hotelzimmer – elegant, souverän und bis ins Detail gestylt. Kein Wunder: Paris ist für sie fast schon ein zweites Zuhause. Hier feierte sie im Sommer ihren Junggesellinnenabschied – wild, ausgelassen und mehrtägig!
Luxus trifft Liebe
Diesmal gaben sich Lauren und Jeff etwas zurückhaltender, aber das heißt nicht: weniger spektakulär. Schon am Samstagmorgen wurden sie am Place Vendôme, wo sie im legendären Ritz residierten, von Fotografen umringt. Hand in Hand, bestens gelaunt – und perfekt aufeinander abgestimmt! Jeff in lässigem Grau mit Céline-Sneakers, Lauren in einem atemberaubenden John-Galliano-Vintage-Kostüm aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 1995.
Ihr erster Stopp: das neue „Grand Café“ im Grand Palais, wo französische Klassiker, Meeresfrüchte und feiner Kaviar serviert werden. Danach tauchte das Power-Paar in die Kunstwelt ein und besuchte die Ausstellung „Virgil Abloh – The Codes“ – ein Must-See für Mode- und Designliebhaber.
Mode, Freundinnen & ein Hauch von Drama
Während Jeff den Nachmittag entspannt ausklingen ließ, setzte Lauren noch einen drauf: In einem edlen schwarzen Pelzmantel erschien sie bei der heiß erwarteten Balenciaga-Show – der ersten unter Designer Pierpaolo Piccioli.
Toskanische Träume im Herzen von Paris
Der Abend endete französischen Medien zufolge, wie er begonnen hatte – stilvoll und verliebt. Im italienischen Edelrestaurant „Siena“ in der Rue du Faubourg Saint-Honoré genossen Lauren und Jeff ein intimes Dinner bei Kerzenschein. „Toskana im Herzen von Paris“ lautet das Motto – und passender hätte man diesen Abend wohl kaum beschreiben können.
Ein Wochenende zwischen Haute Couture, Haute Cuisine und großer Liebe – Lauren und Jeff Bezos haben einmal mehr bewiesen, dass Romantik auf Milliardärs-Niveau einfach ein bisschen funkelnder ist.
