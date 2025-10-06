Bezos und Sánchez: Romantik-Wochenende in Paris

„Hello Paris… oh how I missed you.“ Mit diesen Worten ließ Lauren auf Instagram die Welt an ihrer Paris-Sehnsucht teilhaben. In einem grauen, taillierten Kostüm posierte sie in ihrem Hotelzimmer – elegant, souverän und bis ins Detail gestylt. Kein Wunder: Paris ist für sie fast schon ein zweites Zuhause. Hier feierte sie im Sommer ihren Junggesellinnenabschied – wild, ausgelassen und mehrtägig!