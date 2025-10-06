Vorteilswelt
Liebe im Luxus

Bezos und Sánchez: Romantik-Wochenende in Paris

Society International
06.10.2025 09:46
Lauren Sánchez Bezos und ihr Mann Jeff Bezos verbrachten ein romantisches Wochenende in Paris.
Lauren Sánchez Bezos und ihr Mann Jeff Bezos verbrachten ein romantisches Wochenende in Paris.

Wenn Geld keine Rolle spielt – und Liebe das schönste Accessoire ist! Jeff Bezos (61) und seine glamouröse Ehefrau Lauren Sánchez Bezos (55) verbrachten ein Wochenende in Paris, das direkt aus einem Hollywoodfilm stammen könnte: Romantische Dinner, Kunstgenuss und Modezauber – alles mit der eleganten Leichtigkeit, wie sie nur die Stadt der Liebe versprüht. 

„Hello Paris… oh how I missed you.“ Mit diesen Worten ließ Lauren auf Instagram die Welt an ihrer Paris-Sehnsucht teilhaben. In einem grauen, taillierten Kostüm posierte sie in ihrem Hotelzimmer – elegant, souverän und bis ins Detail gestylt. Kein Wunder: Paris ist für sie fast schon ein zweites Zuhause. Hier feierte sie im Sommer ihren Junggesellinnenabschied – wild, ausgelassen und mehrtägig!

Luxus trifft Liebe
Diesmal gaben sich Lauren und Jeff etwas zurückhaltender, aber das heißt nicht: weniger spektakulär. Schon am Samstagmorgen wurden sie am Place Vendôme, wo sie im legendären Ritz residierten, von Fotografen umringt. Hand in Hand, bestens gelaunt – und perfekt aufeinander abgestimmt! Jeff in lässigem Grau mit Céline-Sneakers, Lauren in einem atemberaubenden John-Galliano-Vintage-Kostüm aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 1995.

Ihr erster Stopp: das neue „Grand Café“ im Grand Palais, wo französische Klassiker, Meeresfrüchte und feiner Kaviar serviert werden. Danach tauchte das Power-Paar in die Kunstwelt ein und besuchte die Ausstellung „Virgil Abloh – The Codes“ – ein Must-See für Mode- und Designliebhaber.

Sanchez strahlt Hand in Hand mit ihrem Liebsten.
Sanchez strahlt Hand in Hand mit ihrem Liebsten.
Die US-Amerikanerin liebt es, in Paris zu sein.
Die US-Amerikanerin liebt es, in Paris zu sein.

Mode, Freundinnen & ein Hauch von Drama
Während Jeff den Nachmittag entspannt ausklingen ließ, setzte Lauren noch einen drauf: In einem edlen schwarzen Pelzmantel erschien sie bei der heiß erwarteten Balenciaga-Show – der ersten unter Designer Pierpaolo Piccioli. 

Toskanische Träume im Herzen von Paris
Der Abend endete französischen Medien zufolge, wie er begonnen hatte – stilvoll und verliebt. Im italienischen Edelrestaurant „Siena“ in der Rue du Faubourg Saint-Honoré genossen Lauren und Jeff ein intimes Dinner bei Kerzenschein. „Toskana im Herzen von Paris“ lautet das Motto – und passender hätte man diesen Abend wohl kaum beschreiben können.

Ein Wochenende zwischen Haute Couture, Haute Cuisine und großer Liebe – Lauren und Jeff Bezos haben einmal mehr bewiesen, dass Romantik auf Milliardärs-Niveau einfach ein bisschen funkelnder ist.

